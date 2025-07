Il settore dei droni è ormai saturo di modelli che puntano principalmente su specifiche tecniche sempre più spinte, ma Antigravity, nuovo marchio nato da un progetto incubato da Insta360 in collaborazione con partner esterni, sembra voler cambiare completamente le regole del gioco. L’azienda ha infatti annunciato il lancio del primo drone 360° al mondo, un dispositivo ultraleggero (meno di 249 grammi) capace di registrare in 8K e di offrire un’esperienza di volo pensata non solo per i professionisti, ma per chiunque voglia raccontare e catturare momenti in modo intuitivo e creativo.

Nasce Antigravity, il nuovo brand di droni 360°

L’idea di Antigravity non è quella di aggiungere un altro prodotto a un mercato già affollato, ma di creare una nuova categoria di droni, come sottolineato da BC Nie, responsabile marketing del brand:

Oggi, la maggior parte dei droni sono strumenti. Con Antigravity, puntiamo più in alto. Mentre altri competono sulle specifiche tecniche, noi abbiamo cambiato le regole, ripensando a cosa dovrebbe poter fare un drone. Il risultato è qualcosa che dà potere alle emozioni vere e permette a chiunque di vivere esperienze di libertà, creatività e scoperta.

Questo si traduce in un approccio diametralmente opposto rispetto alla maggior parte dei prodotti attuali, niente procedure complicate, niente lunghi periodi di apprendimento, ma comandi intuitivi e un’interfaccia semplificata adatta anche a chi non ha mai pilotato un drone; l’obbiettivo è rendere accessibile a tutti il volo e la videografia aerea immersiva, senza dover investire tempo e risorse per acquisire competenze tecniche.

Al centro del progetto c’è la volontà di offrire un volo 360° immersivo che sostituisca la classica complessità di gestione del drone con un’esperienza espressiva, pensata per la narrazione; l’azienda vuole che i propri dispositivi diventino strumenti creativi immediati, ideali per viaggiatori, famiglie, content creator e in generale per chiunque desideri esplorare e registrare la realtà senza distrarsi dall’esperienza stessa.

Un altro elemento che distingue Antigravity è l’approccio collaborativo alla progettazione dei prodotti, attraverso l’Antigravity Hub il brand invita la propria community a partecipare attivamente allo sviluppo di nuove funzionalità e dispositivi; ogni suggerimento verrà letto e potrà influenzare il design futuro, con premi previsti per le idee più interessanti.

Questa strategia mira a costruire droni che rispondano davvero ai bisogni degli utenti, frutto di un dialogo costante anziché di decisioni prese esclusivamente dall’alto.

Nonostante il focus su creatività e semplicità, Antigravity non trascura l’aspetto della sicurezza, ogni modello integrerà funzioni intelligenti per prevenire usi impropri, tra cui il rilevamento del carico per impedire modifiche non autorizzate o l’impiego del drone per scopi non previsti.

Il primo drone Antigravity sarà presentato ufficialmente ad agosto 2025, l’azienda promette di portare sul mercato non soltanto un prodotto tecnologicamente innovativo, ma anche un intero ecosistema di dispositivi pensati per ispirare creatività e offrire esperienze di volo nuove. Per ulteriori dettagli è già disponibile il sito ufficiale www.antigravity.tech.