ASUS amplia la propria offerta di monitor consumer e annuncia l’arrivo sul mercato dei nuovi modelli TUF Gaming serie 5, ampliando così una delle sue linee più iconiche di monitor per giocare che a oggi vanta più di venti modelli.

Caratterizzati da specifiche tecniche differenti in modo da poter soddisfare le varie esigenze degli utenti, i monitor ASUS TUF Gaming mirano a offrire un prezzo competitivo e un’esperienza di gioco di livello, il tutto grazie a miglioramenti ad hoc che dovrebbero “catturare” l’attenzione dei giocatori, tra questi:

Frequenza di aggiornamento fino a 300 Hz e tempo di risposta a 0,3 ms

Tecnologia Adaptive Sync per giocare in modo estremamente fluido

Colori vividi con un gamut DCI-P3 fino al 95%

Funzioni Gaming AI e software DisplayWidget Center per un controllo totale

Monitor ASUS TUF Gaming: curati, veloci e con un prezzo non esagerato

Tra i display annunciati da ASUS spicca sicuramente quello che possiamo definire il “modello di punta”, ovvero ASUS TUF Gaming VG27AQML5A, un monitor IPS Fast da 27 pollici con risoluzione Quad-HD che si fa notare sicuramente per una frequenza di aggiornamento di 300 hertz con tempo di risposta pari a 0,3 ms.

Un pannello molto buono per i gamer competitivi che, allo stesso tempo, possono contare su un gameplay fluido grazie alla presenza delle tecnologie NVIDIA G-SYNC e/o AMD FreeSync Premium, abbinati all’ormai immancabile ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync che aiuta a eliminare i fenomeni di ghosting.

Queste peculiarità le ritroviamo anche sul monitor ASUS TUF Gaming VG34WQML5A, in questo caso con un pannello ultra-wide da 34 pollici di tipo VA, caratterizzato a sua volta da un refresh che può arrivare a 250 hertz (OC), abbinato a un tempo di risposta di 0,5 ms e una risoluzione WQHD per immergersi completamente nella scena di gioco.

ASUS TUF Gaming: c’è anche la resa cromatica e le funzionalità AI

Essendo davanti a pannelli che solitamente hanno una resa cromatica abbastanza buona (vedi IPS e VA, in base ai contesti), le proposte di ASUS puntano anche a offrire colori vivaci, con una copertura fino al 95% dello spazio colore DCI-P3, certificazione VESA DisplayHDR 400 e un buon rapporto di contrasto.

Ma non è tutto. Le cosiddette “funzionalità intelligenti” sono ormai sempre più ricercate dai giocatori, motivo per cui ASUS racchiude tutta una serie di tecnologie sotto il nome di Gaming AI, garantendo sostanzialmente tutte quelle opzioni aggiuntive che possono fare la differenza.

C’è il Dynamic Crosshair che cambia automaticamente il colore del mirino in contrasto con lo sfondo, per consentire di prendere la mira con maggiore precisione. Dynamic Shadow Boost, altra funzione utilissima che illumina le aree scure della scena per aiutare i giocatori a individuare con più facilità i nemici che si nascondono nelle zone più buie. Senza dimenticare AI Visual che rileva la tipologia dei contenuti riprodotti a schermo e applica automaticamente le migliori impostazioni predefinite.

Rimanendo in ambito funzionalità e software, un cenno va anche all’ormai noto DisplayWidget Center, utility possiamo dire abbastanza intuitiva che consente di gestire, ottimizzare e personalizzare le impostazioni con il mouse, senza dover navigare nel menu OSD.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor ASUS TUF Gaming

ASUS al momento ci ha fornito dettagli solo su due modelli, il TUF Gaming VG27AQML5A che sarà disponibile in Italia ad agosto presso i maggiori rivenditori (vedi Amazon), con la proposta ultrawide ASUS TUF Gaming VG34WQML5A leggermente posticipata a fine estate.

Riguardo i prezzi, ASUS TUF Gaming VG27AQML5A costa 349 euro, una cifra secondo da cui non dovrebbe discostarsi molto neanche il TUF Gaming VG34WQML5A, sicuramente più generoso sulla diagonale, ma con un pannello leggermente inferiori in quanto a prestazioni.