Nelle ultime ore Lenovo ha alzato il sipario sul nuovo Watch Pro, uno smartwatch dal prezzo decisamente accessibile che però non rinuncia ad alcune caratteristiche tipiche di fascia superiore, a partire dal display AMOLED, passando per il supporto a oltre 70 modalità sportive, fino ad arrivare a un’autonomia che promette di fare invidia a molti concorrenti ben più blasonati e costosi.

Design curato e funzionalità complete per Lenovo Watch Pro

Il nuovo indossabile firmato Lenovo si presenta con una cassa realizzata in lega di zinco e magnesio, soluzione che contribuisce a garantire leggerezza, robustezza e una certa eleganza estetica, il tutto accompagnato da un display AMOLED rotondo da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel.

A proteggere il pannello troviamo un vetro definito Crystal Diamond, che dovrebbe offrire una resistenza superiore a graffi e urti, un dettaglio tutt’altro che secondario per chi pensa di utilizzare l’orologio anche in ambienti più movimentati.

Come prevedibile la resistenza all’acqua è certificata fino a 3 ATM, il che lo rende adatto per l’utilizzo quotidiano, compresa l’attività fisica in acqua.

Il nuovo Lenovo Watch Pro strizza chiaramente l’occhio a chi cerca uno smartwatch in grado di affiancare allenamenti, giornate lavorative e momenti di relax; tra le funzionalità presenti troviamo infatti oltre 70 modalità sportive supportate, monitoraggio della frequenza cardiaca, misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, analisi avanzata del sonno con mappatura delle fasi, conteggio delle calorie bruciate e tracciamento dell’attività quotidiana.

A completare il quadro ci sono poi alcune funzioni prettamente smart, come l’integrazione con le piattaforme di pagamento digitali cinesi, la funzione SOS e un set di app preinstallate tra cui meteo, calendario, torcia, calcolatrice e altre utility di uso quotidiano.

Uno dei punti di forza più evidenti di Lenovo Watch Pro è senza dubbio l’autonomia, secondo quanto dichiarato dall’azienda lo smartwatch può garantire fino a 20 giorni di utilizzo con uso leggero e circa 18 giorni con un uso più regolare, ovviamente con una singola carica; un risultato che lo posiziona immediatamente tra i migliori della categoria in termini di durata.

Al momento, Lenovo ha lanciato Watch Pro esclusivamente in Cina, dove viene proposto con un prezzo di 499 yuan, circa 65 euro; lo smartwatch è disponibile in due colorazioni, oro e grigio.

L’azienda non ha ancora fornito dettagli su un’eventuale rilascio globale del Watch Pro, non ci resta quindi che attendere per scoprire se il dispositivo sarà disponibile anche per il nostro mercato nel prossimo futuro.