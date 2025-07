CMF by Nothing, sub-brand di Nothing, ha appena annunciato il nuovosmartwatch CMF Watch 3 Pro, progettato per gli utenti che si avvicinano al fitness e per coloro che desiderano al polso un dispositivo preciso nel monitoraggio della salute e dotato di funzioni avanzate, potenziate dall’IA. Prima di scoprire tutte le sue potenzialità e il prezzo di listino scelto dall’azienda, riportiamo le parole di Andrew Freshwater, capo della divisione Smart Products Marketing presso Nothing:

“Abbiamo progettato Watch 3 Pro per essere il punto di partenza perfetto per chiunque inizi il proprio percorso di salute e fitness. Che si tratti di iniziare a correre, costruire abitudini migliori o semplicemente desiderare qualcosa che stia bene al polso, Watch 3 Pro offre un’esperienza intuitiva ed elegante che rende facile tenersi in forma senza complicare le cose.”

CMF Watch 3 Pro è ufficiale

Come anticipato in apertura, CMF by Nothing ha ufficializzato il terzo smartwatch della sua (ancora brevissima) storia. Chiamato CMF Watch 3 Pro (con un piccolo cambio nella nomenclatura rispetto al passato), si tratta di un dispositivo certificato IP68 (quindi adatto in praticamente ogni contesto) che è realizzato con cassa in metallo (che varia leggermente l’aspetto e lo spessore in base alla colorazione), parte frontale in vetro e cinturini in silicone.

Dal punto di vista estetico evolve il predecessore, mantenendo la cassa circolare con la corona girevole “a ore due” ma diventando leggermente più grande: cresce anche il display, un AMOLED da 1,43 pollici che supporta l’Always-on Display e si spinge fino a 670 nit di luminosità di picco; il pannello è circondato da cornici più sottili e, complice una discreta ottimizzazione, dalle parti di Nothing hanno aumentato il rapporto schermo-corpo del 10%.

Gli utenti possono scegliere tra oltre 120 quadranti personalizzati, inclusi video, foto e opzioni generate dall’intelligenza artificiale con lo strumento Watch Face Studio: l’obiettivo di Nothing è quello di dare agli utenti un dispositivo personalizzabile al 100%, anche con l’aggiunta di widget a schermo intero o mini-widget per fitness, meteo, musica o promemoria.

Allenamenti e monitoraggio della salute

CMF Watch 3 Pro vuole aiutare gli utenti che si avvicinano al fitness per la prima volta ma anche rendere più facile la vita a coloro che cercano un compagno per il monitoraggio della salute. Dal punto di vista della sensoristica, l’orologio integra un rinnovato sensore per la frequenza cardiaca a quattro canali.

È presente anche il GPS dual-band a cinque sistemi, elemento ideale per coloro che usano l’orologio per correre, dato che potranno beneficiare di un tracciamento del percorso più rapido e preciso in qualsiasi ambiente, con annessa una maggiore stabilità del segnale.

Lo smartwatch supporta 131 modalità sportive e include un “coach” personalizzato che crea e adatta i programmi di allenamento in base alla forma fisica dell’utente, monitorando i progressi con maggiore precisione grazie al rinnovato sensore per la frequenza cardiaca.

Post-allenamento, CMF Watch 3 Pro propone i riepiloghi basati sull’IA che analizzano le prestazioni e offrono indicazioni su tempi di recupero, carichi di allenamento e previsioni di resistenza. Per quanto concerne il rilevamento automatico, lo smartwatch è in grado di avviare automaticamente il rilevamento su sette tipologie di attività.

Lo smartwatch può monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il sonno, lo stress e la salute delle donne, offrendo inoltre esercizi di respirazione guidati, promemoria per l’idratazione o per l’inattività.

ChatGPT al polso e altre funzioni smart

CMF Watch 3 Pro integra ChatGPT, l’assistente IA targato OpenAI, consentendo agli utenti di porre domande per ottenere informazioni o di impostare promemoria attraverso l’uso del linguaggio naturale.

Lo smartwatch integra anche tante altre funzionalità come un registratore vocale con trascrizione automatica, Essential News (offre riassunti quotidiani sugli interessi dell’utente), le chiamate via Bluetooth (più precisa grazie all’aggiunta di un microfono supplementare), i comandi rapidi gestuali e le risposte rapide fino a 140 caratteri.

Compatibilità e app per la gestione dello smartwatch

L’ultimo arrivato a marchio CMF by Nothing supporta la connettività tramite Bluetooth 5.3 e, come suggerito dall’azienda, è compatibile con tutti gli smartphone Android che eseguono almeno Android 6.0 Marshmallow e con tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 13.

Per quanto concerne la configurazione e la gestione dello smartwatch, CMF Watch 3 Pro è il primo a passare all’app Nothing X (verrà seguito a ruota dai precedenti modelli CMF come Watch Pro e Watch Pro 2) che, in precedenza, era pensata esclusivamente per la gestione delle cuffie mentre ora permette di gestire in un unico posto tutti i wearable del panorama Nothing, con tanto di supporto a Strava, Salute di Apple e Connessione Salute di Google.

Specifiche tecniche e immagini di CMF Watch 3 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo CMF Watch 3 Pro.

Materiali: metallo (cassa), vetro (frontale), silicone (cinturini)

(cassa), (frontale), (cinturini) Dimensioni: 258 (con cinturino) x 47 x 14,4/14,5/15,2 mm (varia con la colorazione)

(con cinturino) x x (varia con la colorazione) Peso: 51,9/51,0/52,4 grammi (varia con la colorazione)

(varia con la colorazione) Certificazione: IP68

Display: AMOLED da 1,43″ (466 x 466 pixel), 60 Hz , 670 nit (picco)

da (466 x 466 pixel), , (picco) Connettività: Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band) Compatibilità con Android 6+ e con iOS 13+ Configurazione e gestione tramite app Nothing X

, (dual-band) Sensori: accelerometro , giroscopio , luce ambientale , frequenza cardiaca , SpO2

, , , , Batteria: Li-Ion da 350 mAh Ricarica in 99 minuti Autonomia da 4,5 giorni (AOD + uso intenso) a 13 giorni (uso standard) Autonomia fino a 60 giorni in modalità risparmio energetico

da

Disponibilità e prezzo di CMF Watch 3 Pro

Il nuovo CMF Watch 3 Pro è acquistabile da oggi in Italia, sul sito ufficiale di Nothing e presso alcuni partner selezionati, nelle tre colorazioni Orange, Light Grey e Dark Grey, al prezzo consigliato di 99 euro.

