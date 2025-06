Lenovo Watch S è pronto a tornare sul mercato in una versione aggiornata, discostandosi dal modello precedente cercando di trovare il giusto equilibrio tra design classico e funzionalità. Lo smartwatch è già disponibile in Cina ad un prezzo in linea con quello della scorsa generazione, ma ne guadagna in funzioni smart diventando un vero e proprio smartwatch.

A prima vista, il nuovo Lenovo Watch S non stravolge il design, mantenendo un aspetto elegante e piuttosto sobrio. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, racchiuso in una cornica in acciaio con taglio a diamante spessa solo 0,9 cm. Nella confezione, Lenovo include il classico cinturino in silicone in accoppiata ad un secondo cinturino in pelle con chiusura magnetica a sgancio rapido.

Lenovo Watch S punta tutto sulle funzioni smart

A differenza del modello originale del 2018, che si presentava come un orologio ibrido utile esclusivamente al monitoraggio del sonno e delle calorie, il nuovo Lenovo Watch S è uno smartwatch vero e proprio che punta maggiormente sulle funzioni legate alla salute e al fitness, con monitoraggio continuo 24/7 grazie ad un algoritmo intelligente per il rilevamento del battito cardiaco. Il dispositivo è ricco di funzionalità aggiuntive, tra cui oltre 70 modalità sportive e il supporto alla navigazione vocale, utile per chi si muove spesso.

A fare la differenza sono inoltre il microfono e l’altoparlante integrati, che permettono di rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio. A chiudere il pacchetto troviamo infine la riproduzione di file audio direttamente sullo smartwatch, anche se Lenovo non ha specificato se sia presente una memoria interna o se la riproduzione avviene tramite controllo remoto con lo smartphone.

Sul fronte dell’autonomia, Lenovo Watch S è dotato di una batteria da 300 mAh che, a detta del produttore, garantisce fino a 7 giorni di autonomia con uso standard e 10 giorni con un utilizzo più leggero, disattivando alcune impostazioni come il monitoraggio continuo. Non mancano infine la certificazione IP68 contro acqua e polvere, la funzione SOS e i promemoria per la salute, che ricordano all’utente di muoversi o bere acqua dopo un determinato periodo di tempo.

Prezzi e disponibilità di Lenovo Watch S

Il nuovo Lenovo Watch S è già disponibile per l’acquisto in Cina al prezzo di 499 yuan, circa 60 euro al cambio attuale. Al momento non ci sono ancora conferme su un lancio a livello globale dello smartwatch, ma considerando la fascia di prezzo e le funzionalità offerte, possiamo aspettarci un annuncio anche per il nostro Paese nel corso dei prossimi mesi.