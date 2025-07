Lenovo Legion Go S scende sotto i 500€ per la prima volta, raggiungendo il suo minimo storico su Amazon. La console gaming portatile di Lenovo, lanciata appena a febbraio 2025, passa da 629€ a 499€ con uno sconto di 130€ che la rende finalmente accessibile a un pubblico più ampio. Con il suo display 8 pollici FHD+ a 120Hz e il processore AMD Ryzen Z2 Go, questa handheld Windows rappresenta un’alternativa interessante nel panorama del gaming portatile. Vediamo nel dettaglio cosa offre a questo prezzo competitivo.

Specifiche tecniche e caratteristiche di Lenovo Legion Go S

Lenovo Legion Go S si distingue per il suo ampio display da 8 pollici con risoluzione FHD+ (1920×1200) e tecnologia IPS touchscreen. La frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce fluidità nelle animazioni e una responsività ottimale durante le sessioni di gioco più intense. Il cuore pulsante è il processore AMD Ryzen Z2 Go, specificamente progettato per il gaming portatile e ottimizzato per gestire titoli moderni mantenendo un equilibrio tra prestazioni e autonomia.

La configurazione di memoria include 16GB di RAM e un SSD da 512GB, con possibilità di espansione fino a 32GB di RAM e 1TB di storage per chi necessita di maggiore spazio. Il sistema operativo Windows 11 Home offre compatibilità completa con l’intera libreria di giochi PC, Steam, Epic Games Store e altri launcher, senza le limitazioni tipiche dei sistemi proprietari.

La connettività è affidata al Wi-Fi 6E per connessioni rapide e stabili, mentre il design in colorazione Glacier White presenta un’ergonomia migliorata rispetto alla generazione precedente. I controlli sono stati ottimizzati con trigger regolabili e una disposizione dei pulsanti studiata per sessioni prolungate senza affaticamento.

Offerta Amazon: 499€ invece di 629€

L’offerta attuale su Amazon rappresenta il prezzo più basso mai raggiunto da Lenovo Legion Go S, con un risparmio di 130€ pari al 20,7% di sconto rispetto al prezzo di listino. La console passa da 629€ a 499€, posizionandosi in una fascia di prezzo molto più competitiva rispetto ai 729-759 dollari del mercato americano.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita per tutti gli utenti, mentre i membri Amazon Prime possono beneficiare della consegna rapida. L’offerta non presenta limitazioni di tempo specifiche, ma considerando che si tratta del minimo storico di un prodotto appena lanciato, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Amazon garantisce inoltre il servizio clienti standard con possibilità di reso entro 30 giorni dall’acquisto, offrendo la sicurezza di poter testare la console senza rischi. La garanzia Lenovo di 2 anni rimane valida per tutti gli acquisti effettuati tramite rivenditori autorizzati.

