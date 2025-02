A un mese e mezzo dalla presentazione avvenuta al CES di Las Vegas, la console portatile Lenovo Legion Go S arriva in Italia ed è acquistabile da oggi sul sito ufficiale del produttore cinese e presso i principali rivenditori.

Schermo da 8 pollici a 120 Hz, processore AMD Ryzen Z2 Go (esclusiva del produttore cinese) e fino a 32 GB di memoria RAM LPDDR5X per questa console con Windows 11: basteranno queste specifiche per farvi puntare su di lei?

Lenovo Legion Go S arriva in Italia

Durante il CES di Las Vegas, tenutosi nella prima settimana di gennaio, Lenovo ha presentato tantissime novità, anche per quanto riguarda la gamma Legion, aggiornata con nuovi notebook da gaming di fascia alta e fascia bassa, tablet, monitor e con una nuova console.

Tramite un comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, Lenovo ha annunciato la disponibilità italiana di questa console, ovvero la Lenovo Legion Go S con il processore Ryzen Z2 Go di AMD, lanciata con lo slogan “gaming senza confini”.

MSI Claw 8 AI+ - Specifiche tecniche: Dimensioni: 22,6 x 12,75 x 29,9 mm

x x Peso: 730 grammi

Colorazione: Glacier White

Display: PureSight da 8″ FHD+ (in 16:10) con refresh rate a 120 Hz e supporto al VRR

da (in 16:10) con refresh rate a e supporto al CPU: AMD Ryzen Z2 Go

GPU: AMD Radeon (integrata)

(integrata) Memoria RAM: 16 o 32 GB (LPDDR5x-6400)

o (LPDDR5x-6400) Archiviazione: M.2 2242 SSD Slot (NVMe PCIe Gen4) da 512 GB o 1 TB

(NVMe PCIe Gen4) da o Audio: stereo (due speaker da 2 W ), jack audio combo da 3,5 mm

(due speaker da ), jack audio combo da 3,5 mm Sicurezza: lettore delle impronte digitali

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

e Porte: 2x USB-C (USB 4, DisplayPort 1.4), lettore di schede microSD

(USB 4, DisplayPort 1.4), lettore di schede microSD Controlli: pulsanti ABXY , stick analogici (retroilluminati RGB), D-pad

, (retroilluminati RGB), Batteria e alimentazione: 55,5 Wh , alimentatore a 65 W (con Power Delivery)

, alimentatore a (con Power Delivery) Sistema operativo: Windows 11 Home Inclusi tre mesi di Xbox Game Pass



Prezzi di vendita della Lenovo Legion Go S, disponibile in Italia da oggi

Come anticipato, la console Lenovo Legion Go S con processore AMD Ryzen Z2 Go è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 20 febbraio 2025, nella sola colorazione Glacier White e in due differenti configurazioni di memoria che vengono proposte ai seguenti prezzi consigliati:

Configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (cod. 83L3001UFR) al prezzo di 629 euro

di RAM e di SSD (cod. 83L3001UFR) al prezzo di Configurazione con 32 GB di RAM e 1 TB di SSD (cod. 83L30020FR) al prezzo di 799 euro

Come vi avevamo anticipato in occasione dell’evento di lancio tenutosi al CES di Las Vegas, la versione Powered by SteamOS con processore AMD Ryzen Z2 Extreme della console dovrebbe debuttare nel mese di aprile.