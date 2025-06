Mancano ancora più di due mesi mesi alla possibile presentazione ufficiale della nuova serie iPhone 17, che includerà al suo interno il modello base, il top di gamma iPhone 17 Pro (oltre al “fratello maggiore” iPhone 17 Pro Max) e iPhone 17 Air, il modello inedito dallo spessore ultracompatto. Nel frattempo, un nuovo rumor trapelato in Rete nelle ultime ore suggerirebbe un cambiamento piuttosto significativo nella posizione del logo Apple su iPhone 17 Pro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 Pro: logo Apple più in basso?

Secondo quanto dichiarato dall’informatore Majin Bu sul social network X, il prossimo iPhone 17 Pro presenterà il logo Apple posizionato più in basso rispetto ai modelli precedenti, arrivando così al di sotto della metà inferiore. Tale cambiamento sarebbe essenzialmente riconducibile al modulo fotocamere posteriore, che da quest’anno dovrebbe abbandonare il lato sinistro e presentare un layout orizzontale del tutto simile alla controparte vista sui Google Pixel.

Tra i cambiamenti più attesi per il modello di quest’anno ricordiamo anche la possibile implementazione del chip proprietario A19 Pro, con il supporto alle più recenti funzionalità di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. A questo si aggiunge anche l’introduzione di un nuovo sistema di raffreddamento con camera a vapore, per una migliore efficienza delle temperature interne.

Al momento non conosciamo ancora un periodo preciso per il lancio di iPhone 17 Pro: basandoci però su quanto visto gli anni precedenti, il nuovo modello top di gamma potrebbe vedere la luce a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre. Chiaramente è bene ribadire come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni da prendere con le dovute pinze, dovendo trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia di Cupertino. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno a venire nei prossimi mesi.