Tesla si sta preparando a lanciare in Cina una nuova versione di Model 3, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Tesla Model 3+.

A caratterizzare la nuova auto elettrica del popolare produttore statunitense vi dovrebbe essere un’autonomia decisamente maggiorata rispetto al modello “originale”, tanto che potrebbe arrivare a garantire agli utenti di percorrere fino a 800 Km.

In Cina in arrivo una versione potenziata di Tesla Model 3

Questa non è la sola novità pensata da Tesla per la Cina, in quanto il produttore ha registrato presso il Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) una nuova versione di Model Y, ossia Tesla Model YL, che si caratterizza per offrire 6 posti.

Stando alle informazioni attualmente disponibili su Tesla Model 3+, si tratta di un modello a trazione posteriore con un singolo motore da 225 kW, più potente rispetto all’attuale versione a trazione posteriore.

E, a differenza della versione esistente (che ha celle per batterie LFP), il nuovo modello è dotato di celle per batterie ternarie agli ioni di litio realizzate da LG Energy Solutions.

Le dimensioni e il peso sono i medesimi, ciò grazie alle batterie con densità energetica più elevata mentre l’autonomia dovrebbe essere maggiore rispetto ai modelli già disponibili in Cina (capaci di arrivare a 623 Km, 634 Km e 753 Km) ed è probabile che si possano toccare gli 800 Km.

Si tratta di un miglioramento necessario per Tesla, che in Cina si trova ad affrontare una concorrenza locale sempre più agguerrita, basti pensare ad esempio a Xiaomi SU7, capace di garantire agli utenti 830 Km di autonomia.

Probabilmente il produttore statunitense, consapevole che difficilmente potrà competere nella fascia bassa in Cina, ha deciso di spostare la sua attenzione sul segmento di mercato superiore.