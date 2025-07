Nelle ultime ore Tesla ha annunciato ufficialmente la nuova Model YL, un SUV elettrico pensato per ampliare l’offerta nella fascia di mercato dei veicoli familiari a sei posti. L’annuncio è avvenuto tramite il canale ufficiale weibo dell’azienda, a dimostrazione di quanto il mercato cinese continui a essere centrale nella strategia commerciale di Elon Musk; il debutto è previsto per l’autunno 2025, ma i primi dettagli tecnici hanno già iniziato a circolare anche grazie alla pubblicazione della documentazione presso il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) cinese.

Tesla Model YL sarà più lunga e più spaziosa

Come suggerisce il nome, la Model YL nasce come evoluzione diretta della Model Y, con cui condivide gran parte dell’architettura ma introduce dimensioni maggiorate per accogliere la terza fila di sedili.

Il nuovo modello si allunga di circa 18 centimetri e cresce di 2,4 cm in altezza, guadagnando un passo più lungo di ben 15 cm; queste modifiche si traducono in spazio supplementare nell’abitacolo e nella possibilità di ospitare sei passeggeri, un’esigenza che si sta facendo sempre più sentire in un mercato competitivo come quello cinese, dove i SUV elettrici a tre file si moltiplicano di mese in mese.

Una delle differenze più significative rispetto alla Model Y attuale è la transizione alle batterie NCM (Nichel-Cobalto-Manganese) fornite da LG, al posto delle celle LFP (Litio-Ferro-Fosfato) prodotte da CATL.

La scheda tecnica depositata presso il MIIT conferma che la nuova piattaforma elettrica prevede due configurazioni di potenza, 142 KW e 198 KW, mentre l’autonomia reale non è ancora stata annunciata ufficialmente; tuttavia, è lecito aspettarsi un’autonomia paragonabile o leggermente inferiore alla Model Y standard, considerando l’incremento di peso e dimensioni.

Tesla non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali della futura Model YL, ma le prime stime indicano un listino di circa 50.000 dollari, superiore non solo rispetto al modello attuale, ma anche alla miriade di concorrenti presenti nel mercato cinese. Non è un caso che la stampa di settore abbia letto l’annuncio come una risposta a una concorrenza sempre più agguerrita, il segmento dei SUV elettrici a sei o sette posti sta diventando uno dei campi di battaglia principali, soprattutto dopo che numerosi produttori locali hanno iniziato a proporre alternative competitive per prezzo, dotazioni e autonomia.

Tesla continua quindi a puntare in maniera decisa sulla Cina, che rimane il primo mercato mondiale per i veicoli elettrici, ma si trova anche a fronteggiare sfide significative legate ai margini e al progressivo consolidamento di produttori locali.

Le informazioni sulla prossima Model YL per il momento si fermano qui, non ci resta che attendere l’autunno o nuove fughe di notizie per saperne di più.