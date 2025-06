Amazfit T-Rex 3 sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software: dopo le novità relative a notifiche e allenamenti proposte con la versione 3.7.5.1 del mese scorso, lo smartwatch accoglie la versione 3.8.5.1, con cambiamenti che si concentrano sulle mappe e sulla navigazione. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Amazfit T-Rex 3

Nuovo firmware in distribuzione per Amazfit T-Rex 3, uno dei modelli più popolari del noto brand, soprattutto per quanto riguarda gli amanti dell’outdoor e dei prodotti resistenti a “tutto”. Lo smartwatch sta accogliendo anche in Italia la release 3.8.5.1, che non porta grossi stravolgimenti, ma che comunque propone utili funzionalità che toccano mappe e navigazione.

Con l’aggiornamento sono state aggiunte una pagina di dettaglio che mostra la distanza tra la posizione dove ci si trova e il waypoint successivo durante la navigazione, e una funzione di avviso dell’arrivo di un waypoint. Queste due novità richiedono necessariamente l’uso della versione 9.7.0 dell’app Zepp e l’invio all’orologio di un percorso con informazioni sui waypoint.

In più, quando si invia un percorso allo smartwatch, il sistema richiede in modo intelligente di scaricare la mappa corrispondente, se non già scaricata in precedenza. Amazfit ha inoltre ottimizzato la stabilità dell’indicatore della direzione di marcia sulla pagina della traccia durante gli allenamenti, ottimizzato la visualizzazione delle curve di livello per offrire una maggiore chiarezza, ottimizzato il processo di trasferimento delle mappe via Bluetooth e ottimizzata la stabilità generale del sistema.

L’update di Amazfit T-Rex 3 richiede un download di circa 14,50 MB.

Come aggiornare Amazfit T-Rex 3

Per controllare l’arrivo del suddetto aggiornamento potete utilizzare lo smartphone a cui è accoppiato il vostro Amazfit T-Rex 3, sfruttando l’applicazione Zepp. Non dovete fare altro che aprire l’app, accedere alla scheda profilo, selezionare lo smartwatch in questione, scorrere in basso ed effettuare un tap su “Aggiornamento di sistema“: il download e l’installazione partiranno con una semplice conferma.