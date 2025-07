Le ambientazioni futuristiche e distopiche di Night City sono pronte a sbarcare anche sui Mac. Dopo un lungo percorso di ottimizzazione e qualche rinvio, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriverà finalmente su macOS tra pochissimo, il 17 luglio, portando con sé una delle esperienze videoludiche più discusse e amate degli ultimi anni.

L’annuncio segna un altro passo importante nella strategia di Apple per consolidare la propria presenza nel gaming dei cosiddetti titoli “tripla A”, un terreno su cui la mela morsicata ha storicamente faticato a competere con PC Windows e console. Scopriamone i dettagli.

Cyberpunk 2077 sbarca su Mac con la Ultimate Edition ma ci sono delle limitazioni

Con l’Ultimate Edition non si riceve solo il gioco base ma, come suggerisce anche il nome stesso, include anche l’espansione Phantom Liberty, rilasciata nel 2023, che ha ricevuto ampi consensi per la qualità narrativa e l’introduzione di nuove meccaniche di gioco.

Nonostante la buona notizia, ci sono alcune limitazioni hardware. Come prevedibile Cyberpunk 2077 sarà giocabile esclusivamente su Mac con chip Apple Silicon, a partire dall’M1.

In aggiunta, il requisito minimo di 16 GB di RAM rappresenta un altro paletto significativo. Molti Mac entry-level degli ultimi anni, fermi a 8 GB, resteranno dunque esclusi.

CD Projekt Red, il team di sviluppo dietro a Cyberpunk 2077, e Apple, tuttavia, hanno assicurato che il gioco sarà ottimizzato per ogni configurazione Apple Silicon, grazie a un preset grafico denominato “for this Mac”, che selezionerà automaticamente le impostazioni migliori per offrire un’esperienza fluida e di qualità in base al modello su cui viene lanciato.

Sul fronte tecnico, Cyberpunk 2077 sfrutterà tecnologie avanzate come AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) per l’upscaling e la generazione di frame, ma anche MetalFX, la tecnologia proprietaria di Apple.

Grazie a queste soluzioni, il gioco potrà raggiungere anche i 120 fps in Ultra, anche se non è ancora chiaro quali modelli potranno effettivamente supportare tali settari grafici.

Inoltre, CD Projekt Red ha confermato che in futuro arriverà un aggiornamento che introdurrà nuove funzioni annunciate al recente WWDC 2025, come Metal FX Frame Interpolation e Metal FX Denoising.

Il team di sviluppo e Apple hanno pensato anche agli appassionati di audio, una componente chiave soprattutto in titoli così complessi e popolari: se si utilizzano AirPods durante il gioco, sarà possibile provare il suono spaziale con il rilevamento della testa.

Un altro punto a favore della versione Mac è il supporto al cross-progression. Un dettaglio cruciale soprattutto per chi possiede già il gioco o utilizza diversi sistemi operativi e piattaforme per giocare.

In parole semplici, chi possiede già Cyberpunk 2077 su altre piattaforme, come Steam, GOG.com o Epic Games Store, potrà continuare le proprie avventure anche su Mac, senza perdere i progressi fatti.

Cyberpunk 2077 non è di certo una novità per il panorama dei videogiochi, ma rappresenta un’importante aggiunta per il catalogo di macOS. Si inserisce in una strategia più ampia con cui, negli ultimi anni, Apple ha lentamente cercato di cambiare la percezione dei Mac provando a incorporare anche il gaming nella propria proposta.

Il recente rilascio di titoli come Assassin’s Creed Shadows, Death Stranding, Control, Lies of P, Resident Evil Village e anche giochi più di nicchia come Stray e Neva, ha progressivamente arricchito l’offerta.

Tuttavia, è bene sottolineare come il settore sia ancora appannaggio di PC e console in quanto la maggior parte dei giochi tripla A non arriva ancora su Mac in contemporanea con questi.

Cyberpunk 2077, ad esempio, arriva con diversi anni di ritardo rispetto al lancio originale (2020), ma la sua disponibilità segna comunque un segnale positivo ovvero che il Mac non è più solo sinonimo di Apple Arcade o indie dalla grafica essenziale.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile dal 17 luglio su Mac App Store, Steam, GOG.com ed Epic Games Store.

Chi ha già acquistato il gioco su uno di questi store non dovrà pagare di nuovo; la versione Mac sarà automaticamente disponibile al download.