Tesla ha raggiunto un traguardo storico nella mobilità autonoma, completando la prima consegna al mondo di un veicolo senza alcuna supervisione umana. La Model Y è partita autonomamente dalla Gigafactory in Texas per raggiungere direttamente l’abitazione di un cliente ad Austin, percorrendo strade urbane e autostrade.

World's first autonomous delivery of a car!

This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq

— Tesla (@Tesla) June 28, 2025