Come da programma, al Goodwood Festival of Speed 2025 , l’annuale competizione motoristica di autovetture storiche (è in svolgimento, terminerà il 13 luglio 2025) sul circuito di Goodwood (nel West Sussex, Regno Unito), la coreana Hyundai ha svelato ufficialmente la nuova vettura 100% elettrica ad alte prestazioni, ovvero la Hyundai IONIQ 6 N, anticipata da un teaser il mese scorso. Prima di analizzarla nel dettaglio, riportiamo le parole di José Muñoz, presidente e CEO di Hyundai Motor Company:

“Con IONIQ 6 N, Hyundai N intende elevare la propria offerta, conquistando gli amanti delle alte prestazioni con un modello 100% elettrico capace di emozionare sia su strada che su pista.”

Hyundai IONIQ 6 N: EV ad alte performance, capitolo 2

La nuova Hyundai IONIQ 6 N è la versione “pepata” della quattro porte elettrica che è stata annunciata tre anni fa dalla casa coreana che, a due anni dal lancio della apprezzatissima IONIQ 5 N, si prepara a mettere a listino una nuova versione ad altissime prestazioni.

Le forme riprendono quelle del restyling della versione “standard” ma vengono arricchite con alcuni dettagli per migliorarne sensibilmente l’aerodinamica e il piacere di guida. La base tecnica è la stessa della IONIQ 5 N che, a differenza sua, è un crossover.

Abbiamo una vettura spinta da due motori elettrici, uno per assale, in grado di erogare una potenza di sistema pari a 448 kW (ovvero 609 CV) e, sfruttando il N Grin Boost, per dieci secondi è in grado di arrivare a 478 kW (ovvero 650 CV): lo 0-100 si brucia in 3,2 secondi (sfruttando il N Launch Control). La batteria integrata è da 84 kWh e l’architettura è a 800 V, con potenza di ricarica di picco a 350 kW (in condizioni ottimali); peccato non avere ancora un dato sull’autonomia.

La Hyundai IONIQ 6 N non è comunque una vettura compatta. Parliamo di poco meno di 5 metri (4,93 per la precisione) ma davanti, di lato e dietro sono presenti elementi che strizzano l’occhio al mondo delle corse e non sono messi là a caso, ad esempio i deviatori di flusso all’anteriore che hanno funzione aerodinamica (spingono i flussi in modo da carenare il cerchio da 20 pollici). La scocca è stata completamente rivista (con persino l’aggiunta di una barra trasversale per ridurre le deformazioni nel baule).

Al netto di questi dettagli, la particolarità delle elettriche sportive di Hyundai risiede nelle possibilità di personalizzazione, lasciate completamente nelle mani del conducente che potrà impostare tantissimi parametri (e sfruttare la miriade di funzionalità legate alla performance) attraverso il sistema di infotainment integrato nella plancia.

Scheda tecnica della Hyundai IONIQ 6 N

Di seguito riportiamo i dati tecnici diffusi da Hyundai per la nuova Hyundai IONIQ 6 N.

Dimensioni: 4,935 mm x 1,940 mm x 1,495 mm

x x Passo: 2,965 mm

Cerchi: 275/35 R20 su pneumatici Pirelli P-Zero 5 HN

su pneumatici Pirelli P-Zero 5 HN Impianto frenante: Anteriore: 400 mm (quattro pistoni) Posteriore: 360 mm (pistone singolo) Frenata rigenerativa: fino a 0,6 G (o 0,35 G con ABS in funzione)

Coefficiente di resistenza aerodinamica: 0,27

Potenza dei motori: Complessiva: 448 kW (609 CV) o 478 kW (650 CV) con N Grin Boost Anteriore: 166 kW (226 CV) o 175 kW (238 CV) con N Grin Boost Posteriore: 282 kW (383 CV) o 303 kW (412 CV) con N Grin Boost

Prestazioni: Accelerazione (0-100 km/h): 3,2 s (con N Launch Control) Velocità massima: 257 km/h

Caratteristiche performance: N Launch Control (per le partenze da fermo spinte) N e-Shift (simula un cambio a doppia frizione) N Active Sound + (genera il rombo di un motore, è personalizzabile dal conducente) N Grin Boost (massimizza la prontezza dei motori per 10 secondi) N Battery (pre-condizionamento della batteria) N Drift Optimizer (funzioni legate al mondo del drifting) N Torque Distribution (distribuzione regolabile della coppia tra gli assali) N Pedal (migliora l’inserimento in curva) N Brake Regen (è la frenata rigenerativa) TPMS Custom Mode (permette di personalizzare la pressione di controllo degli pneumatici)

Batteria: 84 kWh Ricarica a 350 kW (picco), da 10% a 80% in 18 minuti Autonomia: non ancora annunciata



Galleria immagini della Hyundai IONIQ 6 N

Disponibilità e prezzi della Hyundai IONIQ 6 N

Come fu per la IONIQ 5 N nel 2023, anche la Hyundai IONIQ 6 N è stata presentata al Goodwood Festival of Speed, segno del fatto che il brand N della casa coreana deve essere visto come simbolo di innovazione e elettrificazione nel settore delle alte prestazioni.

La nuova arrivata debutterà ufficialmente in concessionaria nel 2026 (momento in cui è previsto un restyling per la IONIQ 6 “tranquilla”) ma ancora non abbiamo i prezzi di listino ufficiali: voci di corridoio suggeriscono un listino a partire da 80.000 euro.

Hyundai IONIQ 6 N può essere personalizzata con otto colorazioni per gli esterni (Performance Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Gray Metallic, Nocturne Gray Matte, Gravity Gold Matte) ma in tutti i casi gli interni saranno in colorazione Black con dettagli Performance Blue.