Trovare un MacBook Air con il nuovo chip M4 a meno di 900€ sembrava impossibile, ma la nuova campagna sconti di luglio su eBay sta cambiando le carte in tavola. Stiamo parlando del modello Apple MacBook Air M4 (2025), nella ricercata configurazione da 16GB di RAM e 256GB di SSD, che grazie a un coupon dedicato scende a un prezzo semplicemente eccezionale. È l’occasione perfetta per chi attendeva il momento giusto per mettere le mani su una delle macchine più equilibrate ed efficienti del mercato, combinando prestazioni di altissimo livello con una portabilità senza pari. Una proposta che merita un’analisi approfondita, perché unisce la potenza del nuovo processore Apple a un risparmio davvero notevole.

Apple MacBook Air M4: potenza e portabilità senza compromessi

Il vero protagonista di questo MacBook Air M4 è, senza dubbio, il nuovo chip Apple M4. Questa versione monta una CPU a 10 core (4 performance core e 6 efficiency core) e una GPU a 8 core, un’accoppiata che garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dal multitasking spinto all’editing video leggero, mantenendo al contempo un’efficienza energetica straordinaria. La configurazione in offerta è particolarmente interessante, poiché include ben 16GB di memoria unificata, un quantitativo ideale per gestire senza rallentamenti anche i carichi di lavoro più impegnativi e garantire longevità alla macchina.

Il pacchetto è completato da un velocissimo SSD da 256GB, un luminoso display Liquid Retina da 13 pollici con tecnologia True Tone e una gamma cromatica P3. Tra le altre caratteristiche di spicco troviamo una webcam FaceTime HD a 1080p potenziata, un sistema audio immersivo e il supporto nativo per collegare fino a due monitor esterni con il coperchio del portatile aperto, una novità molto attesa dagli utenti professionali. Il tutto è racchiuso nell’iconico design sottile e leggero, qui proposto nell’elegante colorazione Mezzanotte.

Processore : Chip Apple M4 con CPU 10-core e GPU 8-core

: Chip Apple M4 con CPU 10-core e GPU 8-core Memoria : 16GB di memoria unificata

: 16GB di memoria unificata Archiviazione : 256GB di SSD

: 256GB di SSD Display : 13 pollici Liquid Retina con True Tone

: 13 pollici Liquid Retina con True Tone Connettività: Supporto per due display esterni, porte Thunderbolt

Un’offerta da non perdere su ebay

L’opportunità di acquisto è resa possibile da una promozione speciale attiva su eBay. Il prezzo di listino di questa configurazione di Apple MacBook Air M4 è di 1.249€. Grazie alla campagna promozionale, il prezzo scende a 919,90€, ma il vero vantaggio si ottiene applicando il coupon PSPRLUG25 direttamente nel carrello prima di completare il pagamento. In questo modo, il prezzo finale crolla a soli 889,90€.

Si tratta di un risparmio netto di quasi 360€ rispetto al prezzo ufficiale, un’occasione più unica che rara per un prodotto Apple appena lanciato sul mercato e con una dotazione hardware così solida. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e soggetta a esaurimento scorte, come spesso accade con promozioni così aggressive. La spedizione è gestita da un venditore affidabile con migliaia di feedback positivi, garantendo sicurezza e rapidità nella consegna.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia e ad ErroriBomba per non perdere errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.