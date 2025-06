A tre anni di distanza dall’annuncio ufficiale della IONIQ 6, la coreana Hyundai si prepara a svelare la versione pepata della vettura 100% elettrica: chiamata Hyundai IONIQ 6 N, la vettura super prestazionale ma utilizzabile nel quotidiano è protagonista di un teaser ufficiale che ne svela i tratti e i primi dettagli. Prima di partire con l’analisi degli elementi forniti da Hyundai, riportiamo le parole del vicepresidente e capo dell’N Managemente Group, Joon Park:

Ancora una volta, con IONIQ 6 N rivoluzioneremo il segmento delle EV ad alte prestazioni, offrendo esperienze di guida coinvolgenti ed emozionanti ai nostri fan. Abbiamo scelto di presentare la IONIQ 6 N al Goodwood Festival of Speed per essere il più vicini possibile ai nostri appassionati.

Hyundai IONIQ 6 N sta arrivando: eccola nel primo teaser

Tramite un comunicato stampa ufficiale, Hyundai ha svelato le prime immagini della Hyundai IONIQ 6 N, la versione spinta della IONIQ 6 che cercherà di cavalcare l’onda del successo della pluripremiata IONIQ 5 N, versione super sportiva della IONIQ 5, e costituirà il secondo modello 100% elettrico del brand N.

Così come la versione “standard”, anche la versione N della IONIQ 6 sarà 100% elettrica e, alla pari della IONIQ 5 N, punterà tutto sulle performance e il piacere di guida, seguendo i tre paradigmi del brand N: Corner Rascal (“cattiva in curva”), Racetrack Capability (con “capacità da pista”), Everyday Sports Car (“auto sportiva da tutti i giorni”).

Trattandosi di un’auto più lunga e più bassa rispetto alla IONIQ 5, la IONIQ 6 proverà a risultare ancor più “affilata”, anche se non abbiamo dettagli sulle possibili motorizzazioni: sappiamo già che avrà un design marcatamente sportivo, con grande attenzione posta sull’aerodinamica (passaruota allargati, assetto più ampioi, cerchi alleggeriti, grande alettone posteriore).

Tutti questi accorgimenti sono messi in campo da Hyundai per garantire al conducente la massima stabilità, anche alle alte velocità, un’elevata efficienza aerodinamica e un’ottima dinamica di guida, sia in pista che nel quotidiano.

La Hyundai IONIQ 6 N verrà presentata al Goodwood Festival of Speed

L’appuntamento per conoscere ufficialmente la Hyundai IONIQ 6 N, ennesima testimonianza dell’impegno di Hyundai verso un design innovativo e tecnologie all’avanguardia al servizio delle persone, nonché della vocazione sportiva del brand, è tra poche settimane.

Il palcoscenico scelto dalla casa coreana è il Goodwood Festival of Speed 2025 , l’annuale competizione motoristica di autovetture storiche che quest’anno si svolgerà tra il 10 e il 13 luglio 2025 sul circuito di Goodwood, nel West Sussex (Regno Unito).