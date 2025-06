Pare che Ferrari abbia deciso di rinviare almeno al 2028 i piani per il lancio del suo secondo modello completamente elettrico, previsto inizialmente per il 2026.

Stando a quanto viene riportato da Reuters, alla base della decisione vi sarebbe la scarsa domanda di auto elettriche di lusso ad alte prestazioni.

Ferrari rallenta con i suoi programmi per le auto elettriche

Ferrari vende modelli ibridi dal 2019 e inizierà a presentare il suo primo veicolo elettrico a ottobre di quest’anno nell’ambito di un programma in tre fasi, che culminerà con un’anteprima mondiale nella primavera del prossimo anno, il tutto con l’obiettivo di arrivare all’esordio sul mercato ad ottobre 2026.

Per i brand di auto sportive il lancio di modelli completamente elettrici si sta rivelando più difficoltoso del previsto, in quanto molti dei potenziali acquirenti lamentano in tali veicoli la mancanza del classico rombo del motore dei modelli “tradizionali” ed anche una minore potenza (ciò dipende pure dal notevole peso delle batterie elettriche).

Stando alle indiscrezioni, nei programmi interni di Ferrari vi era il lancio di un secondo modello completamente elettrico entro la fine del 2026 ma pare che sia stato posticipato di almeno due anni a causa dell’assenza di una domanda reale e sostenibile per un’auto sportiva elettrica.

La popolare casa automobilistica di lusso sfrutterà il maggior tempo disponibile per sviluppare ulteriormente la tecnologia interna per il suo secondo veicolo elettrico, con la speranza che il settore delle auto elettriche sportive di fascia premium in questi anni possa crescere.

Anche altri produttori di auto sportive hanno rimandato o ridimensionato le loro ambizioni elettriche a causa della mancanza di interesse da parte dei consumatori. Mal comune, mezzo gaudio.