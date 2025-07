Samsung ha deciso di accelerare nel mondo della smart home e lo fa alla vigilia dell’attesissimo Galaxy Unpacked, presentando un aggiornamento di SmartThings che punta a cambiare radicalmente il modo in cui vengono gestiti i dispositivi smart dentro e fuori casa.

L’annuncio consiste nell’introduzione del linguaggio naturale all’interno di SmartThings, app ed ecosistema di Samsung che nelle ultime settimane sta accogliendo alcune novità interessanti.

In parole semplici, questo significa che sarà possibile semplicemente dire a SmartThings cosa vogliamo che faccia la casa intelligente e questa si occuperà di tutti i dettagli complicati come un vero assistente personale. Scopriamone i dettagli.

Samsung SmartThings introduce le routine in linguaggio naturale, nuove integrazioni e funzioni

Fin dalla loro introduzione, in praticamente ogni ecosistema di domotica, le automazioni domestiche hanno sempre dimostrato il proprio potenziale sconfinato in termini di personalizzazione e funzioni; nonostante ciò, uno dei principali ostacoli alla loro diffusione è sempre stato il livello di complessità richiesto per configurarle.

Con la nuova funzione Routine Creation Assistant, Samsung elimina questa barriera.

Stando a quanto annunciato da Samsung, l’utente potrà semplicemente scrivere (o dettare) una frase descrittiva in SmartThings, come “Accendi le luci del salotto al tramonto e abbassa le tapparelle”, e il sistema la trasformerà in una routine completa.

Peraltro, SmartThings è una delle applicazioni di automazione più potenti presenti sul mercato e questa novità permetterà di sfruttarne appieno le potenzialità senza venire frenati dalla complessità della configurazione delle routine manuali.

Questa nuova funzionalità, già attiva in Corea del Sud e negli Stati Uniti su Android e iOS, pone SmartThings in diretta concorrenza con le soluzioni IA di Google Home (grazie all’integrazione con Gemini) e Amazon Alexa Plus, che però, a differenza di Samsung, ne stanno ancora testando funzioni simili in fase beta.

Routine più intelligenti, ma anche più flessibili

Oltre alla novità del linguaggio naturale, SmartThings introduce altre funzioni pensate per personalizzare ulteriormente l’esperienza e plasmare attorno alle esigenze specifiche degli utenti.

Ad esempio, la nuova opzione Delay Actions consente di programmare una serie di azioni a tempo differito all’interno della stessa routine.

Per capirle meglio prendiamo l’esempio che fa Samsung: si può creare una routine “Buongiorno” che accende le luci della camera alle 7:00, fa partire la macchina del caffè 15 minuti dopo, e apre le tende mentre suona la musica mezz’ora dopo. Tutto questo in un unico flusso, senza dover impostare più automazioni separate.

Non manca nemmeno una funzione per evitare azioni accidentali: con Confirm to Run Actions, l’utente riceve una notifica per confermare l’esecuzione della routine, utile soprattutto nelle famiglie numerose o nelle case condivise.

Come dichiarato dall’azienda: “In questo modo si evitano azioni accidentali nelle abitazioni condivise, come ad esempio l’attivazione di una modalità di sicurezza impostata all’uscita, quando un altro membro della famiglia è ancora in casa.”

SmartThings introduce un widget dedicato su Apple Watch e diventa più social

Samsung ha in serbo delle novità anche per gli utenti Apple: la nuova versione dell’app SmartThings per Apple Watch introduce un widget dedicato, che permette di controllare rapidamente i dispositivi smart direttamente dal polso.

Inoltre, sarà possibile passare da una location all’altra e gestire singoli dispositivi senza tirare fuori lo smartphone.

Il servizio SmartThings Find, l’equivalente Samsung dell’ecosistema “Dov’è” di Apple, riceve un aggiornamento importante: ora sarà possibile condividere la posizione di un Galaxy SmartTag tramite un semplice link.

Il link può essere generato da un telefono Galaxy, ma potrà essere aperto su qualsiasi dispositivo connesso a Internet, inclusi iPhone.

Virtual Home: la smart home virtuale

Una chicca interessante e curiosa è il debutto ufficiale di Virtual Home, una funzione che permette a chiunque di esplorare SmartThings anche senza dispositivi fisici.

Con Virtual Home, sarà possibile simulare una casa smart, provare routine e vedere come funzionerebbero vari dispositivi prima di decidere se acquistarli.

In pratica, uno spazio virtuale dove sperimentare, provare scenari e capire meglio come evolvere la propria casa ed eventualmente decidere di effettuare un acquisto; una funzione che spera di poter convincere più utenti possibili a entrare nell’ecosistema di domotica dell’azienda.

Onboarding semplificato: arrivano più paesi e più dispositivi

Infine, Samsung ha annunciato anche l’espansione del programma Calm Onboarding, che passa da 14 a 58 paesi e ora include anche i Galaxy Watch e Galaxy Buds.

Grazie a Calm Onboarding, quando si acquista un nuovo dispositivo compatibile (ad esempio un elettrodomestico Samsung o un wearable), SmartThings può rilevarlo, registrarlo e connetterlo automaticamente all’app.

La funzione si attiva scegliendo “Aggiungi automaticamente il mio dispositivo” nelle impostazioni dell’app, ed è compatibile con un’ampia gamma di prodotti: dagli elettrodomestici 2025 ai TV 2024, dai climatizzatori agli aspirapolvere, fino ai forni e ai frigoriferi Family Hub.

Un ecosistema sempre più integrato

L’insieme di queste novità conferma la strategia di Samsung: creare un ecosistema unificato dove dispositivi, routine e assistenti parlano la stessa lingua e sono più integrati che mai.

L’obiettivo è quello di costruire una casa capace di conoscere le esigenze dell’utente, adattarsi al contesto e semplificare la quotidianità consentendo di accedere a complesse routine e funzioni avanzate semplicemente con il linguaggio naturale come se si stesse parlando a un assistente di casa.

Alcuni di questi aggiornamenti e novità sono in arrivo molto presto sull’app SmartThings sia su Android che iOS, sebbene Samsung non abbia fornito delle tempistiche di rilascio precise per ognuna delle funzioni annunciate.