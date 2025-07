Per la prima volta nella sua quindicennale storia, l’evento Prime Day di Amazon si prolungherà per un periodo di quattro giornate, raddoppiando la durata rispetto alle edizioni precedenti. In questo intervallo di tempo, gli estimatori dello shopping online, se abbonati al servizio Amazon Prime, avranno l’occasione di accaparrarsi offerte irripetibili su centinaia di migliaia di prodotti, beneficiando delle riduzioni di prezzo più significative di questa prima parte dell’anno. Quindi, fino allo scoccare della mezzanotte dell’11 luglio, avrete la possibilità di contenere le spese in maniera tangibile, anche sugli elettrodomestici a marchio Dreame.

Il produttore asiatico, esperto in robot aspirapolvere e apparecchi per la pulizia dei pavimenti, ha predisposto un’ampia gamma di articoli a prezzi estremamente vantaggiosi, che potrete individuare sul nostro canale Telegram. In questo articolo, invece, ci focalizzeremo su quattro soluzioni che rappresentano il vertice della produzione Dreame, con alternative pensate per diverse categorie di budget.

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete si pone come il prodotto di punta del brand, integrando le innovazioni mostrate in anteprima all’IFA 2024 e presentate al pubblico al CES 2025. Sulla scia del successo del modello X40, ripropone la configurazione “Complete“, che include una ricca fornitura di componenti di ricambio nella confezione. Al suo interno troviamo panni per i mop rotanti, filtri dell’aria, sacchetti per la polvere, detergente liquido, spazzole laterali e le due spazzole principali. Ciò consente di utilizzare il robot per molti mesi prima di dover acquistare nuovi consumabili, un notevole risparmio economico.

Sotto il profilo tecnico, il robot vanta il meglio che si possa chiedere a un aspirapolvere automatico: una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 centimetri, una torretta laser retrattile che gli consente di muoversi anche sotto i mobili più bassi, e una ricca dose di intelligenza artificiale. Quest’ultima, affiancata da un sistema di luce strutturata 3D, permette al robot di individuare ed evitare gli ostacoli, senza compromettere l’efficacia del tragitto di pulizia. La doppia spazzola centrale impiega il sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, indirizzandoli verso la parte interna del robot dove vengono subito raccolti nel serbatoio della polvere.

Se il robot ha introdotto numerose innovazioni, inclusa la tecnologia ProLeap (un sistema di “gambe robotiche” che sollevano l’aspirapolvere per permettergli di superare anche le soglie più elevate o piccoli gradini), la stazione di ricarica è più avanzata che mai. AceClean DryBoard è il nuovo vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente, riducendo al minimo l’intervento dell’utente. I mop vengono lavati con acqua calda a 80 °C, al termine del lavaggio, i panni vengono asciugati con aria calda. Anche il sacchetto della polvere viene igienizzato grazie a una luce ultravioletta posta all’interno dell’apertura del sacchetto, per eliminare il 99,98% dei batteri. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.

Dreame H15 Pro Heat

Dreame H15 Pro Heat emerge come una soluzione all’avanguardia per l’igiene domestica, combinando le funzionalità di un aspirapolvere per solidi e liquidi con l’efficacia del lavaggio a caldo. Questo strumento è ideato per affrontare le macchie più tenaci e il grasso incrostato, assicurando una profonda sanificazione dei pavimenti.

Il punto cruciale dell’innovazione di questo dispositivo è la sua capacità di impiegare acqua riscaldata fino a 85°C per la pulizia dei pavimenti. Tale caratteristica consente di sciogliere efficacemente lo sporco e il grasso, offrendo un’azione pulente superiore rispetto ai lavapavimenti convenzionali che impiegano solo acqua fredda o a temperatura ambiente.

Ma il calore non è il solo pregio. L’apparecchio vanta una potenza di aspirazione notevole, pari a 22.000 Pa, in grado di raccogliere liquidi e residui solidi con straordinaria efficacia. La spazzola rotante è dotata della tecnologia TangleCut, con robuste lamelle che tagliano capelli e peli, prevenendo i grovigli e mantenendo la spazzola pulita e performante.

Per una pulizia impeccabile anche in angoli e sotto i mobili, l’H15 Pro Heat raggiunge un’estensione totale di 180° e un braccio robotico AI GapFree DescendReach. Quest’ultimo permette alla spazzola di raggiungere a filo parete (o mobilio), eliminando quei fastidiosi “residui” di sporco che spesso permangono con altri strumenti. La batteria del Dreame H15 Pro Heat offre un’autonomia considerevole: fino a 70 minuti in modalità silenziosa e circa 20 minuti in modalità acqua calda, sufficienti per coprire ampie superfici.

Un aspetto cruciale di questa lavapavimenti è il suo sistema di autopulizia smart. Dopo l’utilizzo, la base di ricarica effettua un lavaggio della spazzola con acqua a 100°C (tecnologia ThermoTub), assicurando una disinfezione profonda. Segue un ciclo di asciugatura rapida a 90°C in soli 5 minuti, che impedisce la formazione di muffe e odori sgradevoli sulla spazzola. L’asciugatura è intelligente, adattando la sua durata in base all’umidità rilevata.

Dreame H15 Pro Heat è un dispositivo “intelligente” a tutti gli effetti. Integra un sensore RGB 5 volte più sensibile rispetto ai modelli precedenti, che riconosce il tipo di sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua. Inoltre, è compatibile con l’app Dreamehome, consentendo un comando a distanza e la personalizzazione delle modalità di pulizia. È persino possibile farlo operare sotto i mobili senza doversi piegare.

In sintesi, Dreame H15 Pro Heat è una soluzione completa e sofisticata per chi desidera una lavapavimenti che unisca potenza, rendimento e intelligenza, rendendo la pulizia domestica meno gravosa e più efficiente.

Dreame H15 Pro Heat

Dreame H12 Pro FlexReach

Dreame H12 Pro FlexReach rappresenta un’ottima alternativa ai modelli di lavapavimenti più costosi, distinguendosi per la sua adattabilità e per le funzionalità ideate per una pulizia profonda e senza affaticamento. Questo modello si propone come la scelta ottimale per chi cerca un apparecchio capace di aspirare e lavare contemporaneamente, gestendo con efficacia sia lo sporco secco che quello liquido.

Il punto di forza del Dreame H12 Pro FlexReach è la sua capacità di adattarsi a diverse necessità di pulizia. Dotato di un design con snodo a 180°, consente di raggiungere con facilità anche gli spazi più angusti, come sotto mobili o tavoli, senza doversi curvare. Questa flessibilità è cruciale per una pulizia completa e priva di angoli non raggiunti. La spazzola, grazie alla sua conformazione ottimizzata, riesce a pulire rasente alle pareti, eliminando quel fastidioso alone di sporco che spesso rimane negli angoli.

Il cuore di Dreame H12 Pro FlexReach è il sistema di aspirazione, che assicura la rimozione efficace di detriti, polvere e fluidi. Le operazioni di aspirazione e lavaggio avvengono in simultanea, abbreviando i tempi di pulizia e garantendo un risultato impeccabile. La spazzola rotante, concepita per catturare sia lo sporco asciutto che quello bagnato, garantisce una copertura ideale e un lavaggio profondo su svariate tipologie di pavimenti, dal parquet alle mattonelle.

Come altri modelli evoluti di Dreame, anche l’H12 Pro FlexReach include un sistema di autopulizia intelligente. Al termine dell’utilizzo, è sufficiente collocare l’apparecchio sulla sua base per avviare un ciclo di pulizia della spazzola, che viene risciacquata e asciugata in automatico. Questo processo non solo mantiene la spazzola igienizzata e pronta per l’impiego successivo, ma previene anche la formazione di odori sgradevoli e la proliferazione batterica, assicurando una pulizia costante del dispositivo.

Dreame H12 Pro FlexReach è concepito per essere semplice da usare. Un ampio display LED fornisce informazioni sul livello della batteria, sulla modalità di pulizia e su eventuali avvisi. Le diverse modalità operative permettono di regolare la potenza e la quantità d’acqua erogata in base al tipo di sporco, ottimizzando le performance e prolungando la durata della batteria.

In sintesi, questo prodotto si configura come un prezioso alleato per l’igiene quotidiana, offrendo un mix bilanciato di potenza, adattabilità e facilità d’uso.

Dreame H12 Pro FlexReach

Dreame L40 Ultra AE

Dreame L40 Ultra AE infine si presenta come un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione, ideato per chi ambisce a un’automazione quasi completa nella gestione dell’igiene domestica. Questo modello si distingue per la sua fusione di funzioni smart e prestazioni elevate, rendendolo un prezioso collaboratore per mantenere i pavimenti impeccabili.

Una delle sue qualità più notevoli è la sua stazione di ricarica all-in-one, che non solo ricarica il robot (batteria e acqua), ma gestisce anche lo svuotamento automatico della sporcizia, il lavaggio e l’asciugatura dei panni. La pulizia dei panni avviene con acqua calda a 75°C, una temperatura efficace per dissolvere lo sporco più ostinato e igienizzare a fondo. Successivamente, i panni vengono asciugati con aria calda per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli e per scongiurare la proliferazione di batteri.

Dreame L40 Ultra AE vanta una considerevole forza di aspirazione, pari a 19.000 Pa, che gli permette di raccogliere con efficacia polvere, detriti e peli di animali domestici da varie superfici, inclusi i tappeti. La presenza di una spazzola in gomma sollevabile e una spazzola TriCut 3.0 (quest’ultima ideale per chi possiede animali o capelli lunghi, grazie alla sua capacità di tagliare i grovigli) assicura una pulizia flessibile e senza interruzioni.

Il robot è inoltre provvisto di un sistema di navigazione e mappatura avanzato, che gli permette di muoversi intelligentemente all’interno dell’abitazione, scansando gli ostacoli e pianificando percorsi efficienti. La sua capacità di pulire a filo parete e l’integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant ne migliorano ulteriormente l’usabilità, offrendo un’esperienza di pulizia quasi completamente autonoma.

Dreame L40 Ultra AE

