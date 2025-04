Samsung continua a investire sull’esperienza della casa connessa e lo fa aggiornando la sua piattaforma SmartThings con una serie di novità che puntano a migliorare il comfort domestico, l’automazione intelligente e il benessere personale.

L’aggiornamento, annunciato nelle ultime ore, rappresenta infatti un ulteriore passo avanti nella visione dell’AI Home, grazie a una più profonda integrazione tra SmartThings e Samsung Health, al supporto per lo standard Matter 1.4 e a nuove opzioni di automazione che rendono l’ecosistema più flessibile e intelligente. Come sempre, le novità verranno rilasciate gradualmente, ma vale la pena analizzare nel dettaglio tutto ciò che cambia con questa nuova versione.

SmartThings si collega a Samsung Health per farvi dormire meglio

Tra le innovazioni più rilevanti dell’aggiornamento troviamo l’integrazione tra SmartThings e Samsung Health, che permette agli utenti di migliorare la qualità del sonno attraverso un monitoraggio ambientale avanzato e suggerimenti personalizzati.

I dispositivi Galaxy sono ora in grado di raccogliere informazioni sull’ambiente del sonno (temperatura, umidità, livelli di CO₂ e luminosità) utilizzando sensori connessi e dispositivi smart, i dati vengono poi elaborati da Samsung Health per generare report riepilogativi e fornire consigli utili su come ottimizzare le condizioni di riposo.

La vera svolta però arriva con l’automazione: abbinando un Galaxy Watch o il nuovo Galaxy Ring, è possibile far sì che SmartThings reagisca in tempo reale agli orari effettivi di sonno e veglia dell’utente; in pratica, si può programmare lo spegnimento automatico delle luci e della TV quando si va a dormire, oppure impostare l’apertura delle tende e l’attivazione di musica rilassante al mattino, per un risveglio dolce e naturale.

Routine più intelligenti e flessibili

Il nuovo aggiornamento introduce anche routine basate su ricorrenze (giornaliere, settimanali, mensili o annuali), che permettono una pianificazione più granulare e creativa delle automazioni. Un esempio? Le luci della casa che cambiano colore per un compleanno o per una festa ricorrente, senza dover intervenire manualmente ogni volta.

Inoltre, per chi possiede un TV Samsung del 2025, le routine di SmartThings possono ora integrarsi con Samsung TV Plus, offrendo scenari personalizzati che includono anche l’intrattenimento; è possibile per esempio accendere automaticamente il telegiornale al mattino o avviare un canale preferito a un orario stabilito, trasformando la TV in un attore attivo dell’esperienza smart home.

Messaggi vocali sugli speaker

Una delle funzioni più interessanti introdotte da questo aggiornamento è la trasmissione vocale in tempo reale tramite gli altoparlanti collegati a SmartThings: l’idea è semplice ma estremamente efficace, un messaggio vocale inviato da remoto tramite l’app viene riprodotto direttamente sugli speaker designati nella casa.

Una funzione perfetta per chi vuole restare in contatto con la famiglia anche quando è fuori, un genitore potrebbe, ad esempio, inviare un messaggio tipo “Torno presto, ma prendi uno snack dal frigo se hai fame”, che verrà immediatamente riprodotto nell’ambiente domestico.

Calm Onboarding si espande ai dispositivi di terze parti

Samsung estende anche Calm Onboarding, il sistema pensato per facilitare la configurazione dei dispositivi smart acquistati online o nei negozi ufficiali; finora limitata agli elettrodomestici Samsung, questa modalità di setup si apre ora anche ai dispositivi smart home di terze parti compatibili con SmartThings.

Chi acquista un dispositivo da Samsung.com riceverà direttamente nell’app SmartThings aggiornamenti sullo stato dell’ordine e della consegna, oltre a istruzioni dettagliate per l’onboarding, riducendo drasticamente i tempi e la complessità della prima configurazione. Il rollout di questa funzione parte dalla Corea, ma l’estensione ad altri Paesi è già in programma.

SmartThings riceve il supporto Matter 1.4

Infine, non poteva mancare un riferimento al supporto per l’ultima versione di Matter 1.4, lo standard aperto per la smart home su cui stanno convergendo tutti i principali attori del settore. SmartThings amplia la compatibilità a una gamma ancora più estesa di dispositivi tra cui scaldabagni, pompe di calore, pannelli solari, accumulatori a batteria, dimmer intelligenti e molti altri, portando così a un livello superiore l’interoperabilità tra dispositivi di marchi diversi. Una mossa importante, che rafforza ulteriormente il ruolo di Samsung come hub centrale nel panorama dell’Internet of Things.

Con questo aggiornamento, Samsung conferma la propria strategia: rendere la smart home sempre più proattiva, empatica e su misura per ogni utente; l’integrazione tra salute e automazione, la personalizzazione dell’intrattenimento, la comunicazione domestica in tempo reale e il supporto agli standard aperti sono tutti tasselli di una visione che va ben oltre la semplice domotica.