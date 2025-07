L’Amazon Prime Day 2025 entra nel vivo e tra i tanti protagonisti dell’evento Amazon non poteva mancare Geekom, tra i produttori di Mini PC più in voga del momento. Come ogni anno siamo qui a segnalarvi le offerte più convenienti e valide dal punto di vista tecnico, con sconti anche importanti che in questo caso vi permettono di portare a casa un Mini PC di livello a prezzi secondo noi molto interessanti.

Sulla pagina ufficiale Geekom infatti c’è l’imbarazzo della scelta, Mini PC per tutte le tasche e gli ambiti di utilizzo e, cosa più importante, con sconti che arrivano anche oltre il 20% sul prezzo di listino. Ma vediamo insieme quelli che potreste valutare, non solo in base alla fascia, ma secondo noi anche in base al rapporto qualità/prezzo.

I migliori Mini PC Geekom in offerta al Prime Day di Amazon

Grazie all’evoluzione tecnologia degli ultimi anni, il mercato dei Mini PC ha subito un’accelerazione notevole, erodendo un’importante quota ai PC desktop, senza contare che le soluzioni di aziende come Apple hanno portato ancora di più alla ribalta questo form-factor.

Detto questo, che spiega anche il boom dei Mini PC di questo tipo, passiamo al sodo con le migliori offerte Amazon targate Geekom per l’Amazon Prime Day ;per comodità partiamo dai top di gamma, per poi scendere di fascia sui modelli più abbordabili che potrebbero far gola a molti.

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM GT1 Mega è il re delle prestazioni in questo mercato, con una CPU Intel Core Ultra, il che lo rende il Mini PC Definitivo per chi cerca potenza senza compromessi, capace di gestire le applicazioni più esigenti e offrire un’esperienza utente senza pari. Geekom GT1 Mega con Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB di RAM e storage SSD 2 TB a 919,20 euro invece di 1.149 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM A8 (High-End) monta l’ammiraglia dei processori AMD per eccellenza, e rappresenta la scelta dei creatori che cercano prestazioni senza compromessi per i flussi di lavoro più esigenti. Geekom A8 con AMD Ryzen 9 8945HS, 32 GB di RAM e storage SSD 2 TB a 721,65 euro invece di 899 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM IT13 2025 combina processori Intel Core di ultima generazione con una potente grafica integrata e ampie opzioni di connettività, offrendo prestazioni eccellenti per la produttività aziendale e le attività creative più esigenti, il tutto a un prezzo competitivo Geekom IT13 2025 Edition con Intel Core i9-13900HK, 32 GB di RAM e storage SSD 2 TB a 636,65 euro invece di 799 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM IT12 2025 è una valida soluzione perché offre un’ottima combinazione di prestazioni, con processori Intel Core di 12ª generazione e ampie possibilità di upgrade, a un prezzo competitivo, rendendolo ideale anche per la produttività in ufficio. Geekom IT12 2025 Edition con Intel Core i7-1280P, 32 GB di RAM e storage SSD 1 TB a 494,10 euro invece di 549 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM A8(Standard) è la scelta perfetta se quello che cercate è il giusto equilibrio tra prezzo e gaming , offrendo prestazioni eccellenti per il gioco e le attività quotidiane a un prezzo equilibrato. Geekom A8 con AMD Ryzen 7 8745HS, 32 GB di RAM e storage SSD 1 TB a 594,15 euro invece di 649 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM A6 è la scelta ideale se cercate un mini PC potente e conveniente, offrendo le performance eccezionali dei processori AMD a un prezzo accessibile. Geekom A6 con AMD Ryzen 7 6800H, 32 GB di RAM e storage SSD 1 TB a 449,10 euro invece di 499 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM A5 2025 è la scelta perfetta per chi cerca un miniPC facilmente trasportabile incredibilmente silenzioso per un utilizzo leggero in ufficio, senza particolari pretese. Geekom A5 2025 Edition con AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB di RAM e storage SSD 512 TB a 299 euro invece di 329 euro

PRIME DAY ⭐️ GEEKOM Air 12 è un mini PC ideale se cerchi una soluzione economica per l’ingresso nel mondo dei PC desktop, offrendo al contempo un funzionamento ultra-silenzioso che non disturberà il tuo ambiente. Geekom Air 12 con CPU aggiornata Intel N150, 16 GB di RAM e storage SSD 512 GB a 208,05 euro invece di 299 euro

Come potete vedere c’è l’imbarazzo della scelta, tuttavia, se in questa selezione non avete trovato il sistema adatto alle vostre esigenze e soprattutto al portafogli, vi rimandiamo allo shop ufficiale su Amazon con tutti i modelli Geekom disponibili.