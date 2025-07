L’Amazon Prime Day è probabilmente uno dei momenti migliori per aggiornare il PC oppure per assemblarne uno da zero con le vostre mani. I prodotti in sconto sono tantissimi, spaziando ovviamente oltre il mondo tech, ma in questo caso ci focalizziamo sulle offerte più vantaggiose per i PC builder che mirano a mettere le mani sulle componenti con il miglior rapporto qualità/prezzo.

I migliori componenti PC in offerta all’Amazon Prime Day 2025

Quella che trovate a seguire è come di consueto una selezione (personale) delle migliori offerte messe in campo da Amazon per il Prime Day 2025; per comodità abbiamo raggruppato le promozioni più vantaggiose per categorie, cercando di offrire opzioni diverse e la componentistica necessaria per mettere in piedi la nostra build.

Prima di procedere con la nostra selezione, ricordiamo che le offerte dell’Amazon Prime Day quest’anno sono valide dalle 00:00 di martedì 8 luglio fino alle 23:59 di venerdì 11 luglio. Per chi ancora non avesse provato i vantaggi riservati da Amazon ai propri clienti Amazon Prime, ricordiamo inoltre che potete provare Amazon Prime gratuitamente per un mese, in questo modo potrete godere appieno di tutte le offerte e le promozioni “speciali” riservati agli abbonati Amazon, senza dimenticare le spedizioni veloci e il supporto post vendita, tra i migliori che possiamo trovare.

Migliori processori e schede madri in offerta al Prime Day 2025

Migliori dissipatori CPU e Memorie RAM in offerta al Prime Day 2025

Migliori schede video ed SSD/HDD in offerta al Prime Day 2025

Migliori alimentatori e case in offerta al Prime Day 2025