Trovare un televisore da 65 pollici che unisca la qualità di un pannello QLED e l’immersività della tecnologia Ambilight a un prezzo accessibile non è un’impresa semplice. Philips rompe gli schemi con il suo Ambilight 65PUS8510, un modello del 2025 che oggi raggiunge un prezzo davvero notevole su Amazon. L’opportunità di portare a casa un dispositivo così completo, con un forte sconto rispetto al prezzo di listino, è di quelle da cogliere al volo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo Smart TV un vero affare.

Philips 65PUS8510: QLED e Ambilight per un’esperienza immersiva

Il Philips Ambilight 65PUS8510 è progettato per chi cerca un’esperienza visiva e sonora di alto livello senza compromessi. Il suo punto di forza è senza dubbio il pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), capace di riprodurre colori incredibilmente vividi e un contrasto elevato. Le immagini risultano nitide, dettagliate e realistiche, grazie anche al processore Pixel Precise Ultra HD che ottimizza ogni fotogramma in tempo reale.

A rendere unico questo televisore è la tecnologia proprietaria Ambilight. I LED intelligenti posizionati sui lati del TV proiettano sulla parete retrostante una luce dinamica che si adatta ai colori visualizzati sullo schermo. Questo effetto non solo amplia visivamente la scena, ma riduce l’affaticamento degli occhi e crea un’atmosfera coinvolgente, trasformando il salotto in una piccola sala cinematografica. Il comparto audio non è da meno, con il supporto a Dolby Atmos per un suono tridimensionale e avvolgente, erogato da due altoparlanti full-range per una potenza totale di 20W RMS. La piattaforma smart Titan OS garantisce un’interfaccia intuitiva e l’accesso a tutte le principali applicazioni, con piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Voice Assistant.

L’offerta su Amazon: sconto e dettagli

Questa promozione rende il Philips Ambilight 65PUS8510 un acquisto estremamente conveniente. Il prezzo di listino di questo modello è fissato a 999€, ma attualmente è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 699€. Si tratta di un risparmio netto di 300€, che corrisponde a uno sconto secco del 30%. È un’occasione rara per un televisore di questa diagonale e con queste caratteristiche premium.

L’offerta è valida su Amazon.it, con il vantaggio di poter contare sulla logistica e sull’assistenza clienti del colosso dell’e-commerce. È bene ricordare che promozioni di questo tipo sono spesso legate a una disponibilità limitata di scorte o a un periodo di tempo definito, quindi il prezzo potrebbe subire variazioni. Chi stava valutando l’acquisto di un nuovo Smart TV di grandi dimensioni, trova in questa offerta una delle migliori opzioni attualmente sul mercato per rapporto qualità-prezzo.

