Un’occasione imperdibile per chi desidera entrare nel mondo Apple: iPhone 16e crolla al minimo storico di sempre, scendendo per la prima volta sotto la soglia dei 600 euro su Amazon. Con uno sconto di ben 130€ rispetto al prezzo di listino, questo smartphone rappresenta oggi il miglior rapporto qualità-prezzo nella gamma Apple, soprattutto considerando il supporto alla nuovissima Apple Intelligence.

iPhone 16e: potenza e intelligenza artificiale a portata di mano

iPhone 16e si posiziona come la porta d’accesso più conveniente al mondo dei dispositivi Apple di ultima generazione. Il cuore pulsante di questo smartphone è il potente chip A18, lo stesso processore che troviamo sui modelli più costosi della serie 16, garantendo prestazioni fluide in qualsiasi scenario d’uso. La configurazione con 8GB di RAM assicura un multitasking impeccabile e, soprattutto, rende questo dispositivo pienamente compatibile con Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale che rivoluzionerà l’esperienza iOS.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una risoluzione di 2532 x 1170 pixel a 460 ppi, garantendo colori vividi e neri profondi. La protezione Ceramic Shield rende inoltre lo schermo particolarmente resistente a cadute e graffi.

Sul fronte fotografico, l’iPhone 16e è equipaggiato con un sistema Fusion da 48MP che permette di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria da 4005 mAh rappresenta un importante passo avanti rispetto ai modelli precedenti, assicurando un’autonomia che copre facilmente un’intera giornata di utilizzo intenso.

Completano la dotazione tecnica il supporto alle reti 5G per connessioni ultraveloci e iOS 18, l’ultima versione del sistema operativo Apple che introduce numerose funzionalità innovative.

Per ulteriori dettagli, potete approfondire la nostra recensione.

Offerta imperdibile: 130€ di sconto per un best buy assoluto

L’iPhone 16e viene proposto su Amazon a soli 599€ invece di 729€, con un risparmio netto di 130€ (pari al 18% di sconto). Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo modello, che non era mai sceso sotto la soglia psicologica dei 600 euro dal suo lancio avvenuto a febbraio 2025.

La versione in promozione è quella da 128GB nella colorazione Nera e Bianca, una capacità di archiviazione ideale per la maggior parte degli utenti. La disponibilità è immediata con spedizione Prime, quindi con consegna rapida e gratuita per gli abbonati al servizio.

Considerando che si tratta dell’iPhone più economico in grado di supportare Apple Intelligence, questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera provare le potenzialità dell’intelligenza artificiale di Apple senza spendere cifre elevate.

