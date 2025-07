L’Amazon Prime Day 2025 si sta avvicinando a grandi passi: manca esattamente una settimana all’avvio dell’evento, ma se state cercando un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti, non siete costretti ad aspettare. Narwal lancia infatti la sua promozione Early Prime Day Deal, che fino al 7 luglio consente di risparmiare fino a oltre 400 euro su alcuni dei suoi prodotti più popolari, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Narwal lancia le sue offerte pre-Prime Day con sconti fino a oltre 400 euro

Narwal “anticipa” il Prime Day e annuncia l’arrivo di alcune offerte anticipate, con sconti che arrivano a superare i 400 euro: sono coinvolti in particolare i modelli Narwal Freo Z10 Ultra, Freo Z Ultra, Freo Z10, Freo X Ultra e Freo X Plus. I primi due possono contare non solo su un ribasso, ma anche su un ulteriore extra sconto del 5% attraverso un coupon esclusivo per Amazon.

Narwal Freo Z10 Ultra viene proposto al prezzo scontato di 949 euro per la versione grigia (sconto di 350 euro, pari al 27%) o di 999 euro per la versione bianca (sconto di 300 euro, pari al 23%). Narwal Freo Z Ultra si spinge persino oltre ed è disponibile in queste ore a 599 euro (versione grigia) o a 649 euro (versione bianca), con uno sconto di rispettivamente 400 euro (pari al 40%) e 350 euro (-35%).

Sconto consistente anche per Narwal Freo Z10 e Narwal Freo X Ultra: il primo viene proposto a 649 euro (sconto di 250 euro, pari al 28%), mentre il secondo a 429 euro (sconto di 220 euro, pari al 34%). Lo sconto scende un po’ con Narwal Freo X Plus, ma in rapporto al prezzo più contenuto si tratta comunque di un ribasso del 15% (239 euro invece di 279, con uno sconto di 40 euro).

A questi prezzi è da aggiungere l’extra sconto del 5%, valido esclusivamente su Freo Z10 Ultra e Freo Z Ultra: acquistando su Amazon potete aggiungere uno dei due modelli al carrello e digitare il coupon NARWALIT per avere il ribasso aggiuntivo. In questo modo potete scendere fino a 901,55 euro (Z10 Ultra grigio), 949,05 euro (Z10 Ultra bianco), 569,05 euro (Z Ultra grigio) e 616,55 euro (Z Ultra bianco).

Per approfittare delle offerte pre-Prime Day di Narwal potete seguire i link qui in basso, che vi porteranno su Amazon o sul sito ufficiale. Queste promozioni sono valide solo fino al 7 luglio 2025, salvo esaurimento scorte. Per indecisioni sul modello che fa per voi potete consultare le nostre recensioni in fondo.

Offerte Narwal su Amazon

Offerte Narwal su sito ufficiale