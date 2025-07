Apple Watch Ultra 2 scende sotto i 760€ su Amazon con uno sconto che porta il prezzo da 909€ a 753,99€, per un risparmio di oltre 155€. Il top di gamma di Apple dedicato agli sportivi e agli amanti dell’outdoor raggiunge così una quotazione decisamente più accessibile, mantenendo intatte tutte le caratteristiche che lo rendono lo smartwatch più robusto dell’ecosistema Cupertino. Con cassa in titanio naturale da 49 mm e cinturino Alpine Loop Sahara, questo modello GPS + Cellular rappresenta l’eccellenza per chi cerca prestazioni elevate e resistenza estrema.

Apple Watch Ultra 2: specifiche tecniche e design robusto

Apple Watch Ultra 2 si distingue per la sua costruzione premium con cassa in titanio naturale da 49 mm, materiale che garantisce leggerezza e resistenza superiore rispetto all’alluminio dei modelli standard. Il display Retina da 1,92 pollici con risoluzione 410 x 502 pixel offre una luminosità eccezionale anche sotto la luce solare diretta, caratteristica fondamentale per l’uso outdoor.

Il cuore pulsante è il chip S9, che assicura prestazioni fluide e gestione efficiente dell’energia. La batteria da 564 mAh garantisce un’autonomia estesa, ulteriormente prolungabile con la modalità a basso consumo che può arrivare fino a 72 ore di utilizzo.

Dal punto di vista della resistenza, questo smartwatch è certificato MIL-STD-810, standard militare che attesta la capacità di resistere a condizioni ambientali estreme. Il vetro cristallo zaffiro protegge il display da graffi e urti, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende perfetto per nuoto e sport acquatici.

La connettività GPS + Cellular permette di utilizzare il dispositivo anche senza iPhone nelle vicinanze, ideale per runner e ciclisti che vogliono lasciare il telefono a casa. I 64 GB di memoria interna offrono spazio abbondante per app, musica e mappe offline.

Offerta Amazon: risparmio di oltre 150€

Amazon propone Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular a 753,99€ invece di 909€, con uno sconto del 17% che si traduce in un risparmio di 155,01€. Si tratta di una delle migliori occasioni per accaparrarsi il modello di punta della gamma Apple Watch, solitamente venduto a prezzo pieno.

L’offerta riguarda la configurazione con cassa in titanio naturale e cinturino Alpine Loop Sahara Medium, una delle combinazioni più apprezzate per il perfetto equilibrio tra eleganza e sportività. La spedizione è gratuita per tutti gli utenti Amazon, mentre i membri Prime possono contare sulla consegna rapida.

La disponibilità è immediata e l’articolo viene venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo il servizio clienti e la politica di reso standard. Considerando che questo modello è compatibile solo con iPhone con iOS 17 o successivi, è importante verificare la compatibilità prima dell’acquisto.

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.