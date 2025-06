All’inizio del Prime Day 2025 di Amazon mancano ancora alcuni giorni, ma Anker ha giocato d’anticipo lanciando nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno, una serie di sconti su Amazon che saranno in vigore fino alla fine del Prime Day. Ribassi fino al 49% su caricabatterie, cuffie, videocamere di sicurezza e robot aspirapolvere, per una serie di offerte di cui qui sotto vi riportiamo tutti i dettagli utili per approfittarne.

Anker lancia gli sconti del Prime Day 2025: ecco cosa c’è di interessante

C’è tempo fino a venerdì 11 luglio per approfittare degli sconti del Prime Day di Anker, ovvero fino alla fine del Prime Day vero e proprio di Amazon, iniziativa che permette di risparmiare un bel po’ su una vasta serie di prodotti di vario genere dei marchi di proprietà dell’azienda: Soundcore, Eufy e Anker stessa.

Ecco la selezione con i prodotti più scontati, tra cui ci sono anche alcuni prodotti che abbiamo recensito di recente come il robot aspirapolvere e lavapavimenti Eufy Omni E28 e le cuffie true wireless Soundcore Liberty 5 (che vedete anche sopra nell’immagine di copertina).

Tutte le altre offerte sui prodotti di Anker e dei suoi marchi le trovate nella pagina riepilogativa del Prime Day di Amazon, offerte che vi ricordiamo essere in vigore fino a venerdì 11 luglio 2025.

