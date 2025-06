Oltre ai 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, ai 3 mesi di Audible gratis, allo sconto extra sui prodotti Seconda mano e ai 15 euro di credito Amazon gratis, in occasione del Prime Day 2025, di cui Amazon ha annunciato ieri date, prime offerte e orari, l’azienda sta regalando anche 3 mesi di Kindle Unilimited, l’abbonamento che offre accesso illimitato a milioni di eBook e a varie riviste in versione digitale. Si tratta di una promozione a tempo limitato riservata ad alcuni clienti, offerta di cui vi descriviamo qui sotto tutti i dettagli e le cose da sapere.

Kindle Unlimited è gratis per 3 mesi in occasione del Prime Day 2025: come approfittarne

La promozione è valida da oggi, 18 giugno, fino all’11 luglio 2025, ultimo giorno in cui Amazon offrirà delle offerte esclusive per l’evento citato: il Prime Day 2025. C’è dunque ancora tempo per approfittare di questi 3 mesi gratuiti di Kindle Unlimited, un servizio che costerebbe 29,97 euro per tre mesi (9,99 euro al mese) e che permette di accedere senza limiti a milioni di libri da leggere e a una selezione di riviste incluse, letture che è possibile fare dal proprio dispositivo Amazon Kindle, ma anche direttamente dall’app Kindle per smartphone e tablet sia Android che iOS/iPadOS.

Va detto che si tratta di un’offerta disponibile sia per i clienti Amazon Prime che per chi non si è mai iscritto al servizio (potete abbonarvi direttamente da qui ottenendo una prova gratuita di 30 giorni), ma è riservata a coloro che si iscrivono per la prima volta a Kindle Unlimited o a chi non ha usufruito di un periodo d’uso gratuito del servizio nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale in questione. Nei termini e condizioni dell’offerta, Amazon precisa tuttavia che:

I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

Comunque, per verificare se siete idonei a questi 3 mesi di utilizzo gratuito vi basta visitare la pagina dedicata, in cui troverete specificato tutto. Ricordiamo soltanto che, al termine dei 3 mesi gratuiti l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, rinnovo che è in ogni caso annullabile in qualsiasi momento per scongiurare eventuali dimenticanze, disdetta che si può completare anche appena iscritti direttamente da questa pagina.

