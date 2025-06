Preparatevi perché sta per arrivare il periodo più caldo dell’anno, almeno per quanto riguarda lo shopping online. Come ogni anno, da 11 anni a questa parte, torna infatti l’evento più atteso da chi ama effettuare acquisti in Rete approfittando di sconti e promozioni. Parliamo di Amazon Prime Day 2025, di cui oggi sono state annunciate le date.

Si chiama Amazon Prime Day, ma da qualche anno è diventato un evento che di dipana su due giorni, lasciando agli utenti più tempo per approfittare delle offerte. Quest’anno però, Amazon ha deciso di fare le cose in grande, raddoppiando la durata dell’evento che per la prima volta andrà a coprire ben quattro giorni.

Si, avete letto bene, Amazon Prime Day 2025 si terrà nel mese di luglio, per la precisione dall’8 all’11, quindi ben 96 ore di sconti e promozioni, un tempo più che sufficiente per trovare tutte le migliori offerte e massimizzare di conseguenza il risparmio. I clienti Amazon Prime, a cui è riservata questa speciale promozione, potranno approfittare degli sconti su centinaia di migliaia di prodotti dei migliori brand, come Samsung, Bosch, Chicco, Samsonite e molti altri, senza contare le migliaia di offerte sui prodotti Made in Italy.

Come già detto, tutte le offerte sono riservate esclusivamente agli iscritti al programma Amazon Prime, a cui è possibile iscriversi con un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Prime Day Festival

Quest’anno ricorre il quindicesimo anniversario di Amazon Italia e per festeggiare degnamente la ricorrenza il colosso dell’e-commerce ha organizzato anche il Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si terrà a Marina di Eboli dal 4 al 6 luglio. In quell’occasione il rinomato Bagno38 si trasformerà in un villaggio ricco di esperienze, colori, musica e divertimento e rimarrà aperto dalle 10 alle 18. I visitatori avranno quindi la possibilità di scoprire i benefici inclusi nel programma Amazon Prime, l’esclusivo abbonamento che include numerosi servizi per rendere ancora più conveniente e divertente l’esperienza di shopping online.

Arrivano le prime offerte di Amazon prime Day

Insieme all’annuncio relativo alle date in cui si terrà Amazon Prime Day 2025, arrivano anche le prime offerte, per risparmiare fin da subito.

Amazon Music : gli utenti che non hanno ancora avuto modo di provare Amazon Music Unlimited potranno sfruttare un periodo di prova gratuita di ben 4 mesi, con accesso a oltre 100 milioni di brani musicali e podcast, senza pubblicità e con altissima qualità.

: gli utenti che non hanno ancora avuto modo di provare potranno sfruttare un periodo di prova gratuita di ben 4 mesi, con accesso a oltre 100 milioni di brani musicali e podcast, senza pubblicità e con altissima qualità. Amazon Fresh : Sconti fino al 30% per la spesa su Amazon Fresh, su una selezione di prodotti come carne, latte, formaggi e bevande, con uno sconto di 30 euro per i nuovi clienti da utilizzare sulle prime tre spese.

: Sconti fino al 30% per la spesa su Amazon Fresh, su una selezione di prodotti come carne, latte, formaggi e bevande, con uno sconto di 30 euro per i nuovi clienti da utilizzare sulle prime tre spese. Prime Gaming : a partire dalle ore 18 del 17 giugno tutti i clienti Prime potranno riscattare ben sei giochi bonus, senza alcun costo aggiuntivo. Tomb Raider I-III Remastered , Saints Row 2 , Saints Row IV Re-Elected , Star Wars: Rebellion , TOEM e Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition , con altre offerte che arriveranno in occasione del Prime Day.

: a partire dalle ore 18 del 17 giugno tutti i clienti Prime potranno riscattare ben sei giochi bonus, senza alcun costo aggiuntivo. Amazon Seconda Mano: dalle 7 del 17 giugno, e fino alle 23:59 del 7 luglio, sarà applicato un ulteriore sconto del 15% su una selezione di prodotti resi, con lo sconto che verrà applicato al momento del check-out. La promozione non è cumulabile con altre offerte ed è riservata, ovviamente, agli iscritti al programma Prime.

Tutte le promozioni indicate sono valide per quegli utenti già iscritti al programma che non ne hanno mai usufruito in precedenza, e per tutti i nuovi iscritti. Se volete essere sicuri di non perdervi le migliori offerte del Prime Day 2025 non vi resta che seguirci sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech e sul nostro canale WhatsApp Prezzi.Tech, dove ve le segnaleremo in tempo reale così da non farvi sfuggire le più allettanti.

Chiudiamo ricordandovi che se non siete ancora iscritti al programma Amazon Prime, potete approfittare del periodo di prova gratuita di 30 giorni, che vi consentirà di approfittare di tutti gli sconti dell’Amazon Prime Day 2025 senza nemmeno dover pagare l’abbonamento. Qui sotto trovate il link per l’iscrizione al programma.

Clicca qui se vuoi provare Amazon Prime gratis per 30 giorni

A questo indirizzo invece, troverete tutte le offerte del Prime Day, insieme alle offerte anticipate che verranno rivelate nel corso delle prossime settimane.