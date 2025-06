Amazfit Cheetah è in offerta su Amazon a soli 81,13€ grazie all’ulteriore sconto al checkout! Un’occasione imperdibile per questo smartwatch premium Amazfit pensato per gli atleti, che normalmente costa 189,90€, con un risparmio di oltre il 57%!

Amazfit Cheetah, lo smartwatch per runner che non teme rivali

Lo smartwatch Amazfit Cheetah rappresenta una soluzione avanzata per gli appassionati di corsa e fitness che cercano precisione e funzionalità dedicate. Lanciato a giugno 2023, questo dispositivo si distingue per l’eccezionale tecnologia GPS integrata, fondamentale per tracciare con accuratezza i percorsi di allenamento.

Dotato di un brillante display AMOLED da 1.39 pollici con funzione always-on, il Cheetah offre una visualizzazione chiara delle informazioni anche sotto la luce diretta del sole. La batteria da 440mAh garantisce un’autonomia impressionante fino a 14 giorni con un utilizzo standard, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti durante i cicli di allenamento intensi.

Particolarmente apprezzabile è la leggerezza del dispositivo, che con soli 47 grammi risulta confortevole anche durante le sessioni più lunghe. La struttura robusta e resistente è progettata per affrontare condizioni estreme, rendendolo il compagno ideale per gli allenamenti all’aperto.

Le funzionalità di allenamento avanzate includono piani di allenamento generati dall’IA, navigazione dei percorsi e mappe offline. La compatibilità sia con dispositivi Android che iOS garantisce un’integrazione perfetta con qualsiasi smartphone, mentre la connettività Bluetooth permette di ricevere notifiche e controllare la musica direttamente dal polso.

Un’offerta da non perdere su Amazon

L’Amazfit Cheetah è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale: da 189,90€ è sceso a soli 98,99€, ma c’è di più! Grazie a un ulteriore sconto di 17,86€ applicato direttamente al checkout, il prezzo finale crolla a soli 81,13€. Questo rappresenta uno sconto complessivo del 57% rispetto al prezzo di listino!

Si tratta di un’opportunità rarissima per accaparrarsi uno smartwatch Amazfit di fascia premium a un prezzo da entry level. Le caratteristiche tecniche avanzate, la qualità costruttiva e le funzionalità dedicate agli atleti rendono questo dispositivo un investimento eccellente, soprattutto considerando il risparmio di oltre 108€ sul prezzo originale.

La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile approfittare subito di questa offerta prima che termini. Il modello in promozione è la versione Cheetah Round in colorazione grigia, elegante e adatta a qualsiasi occasione.

