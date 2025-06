Philips amplia la propria offerta di monitor da gaming per la fascia media e presenta un nuovo modello della serie Evnia 3000, ovvero una gamma di prodotti destinati all’utenza consumer che non può spendere tanto ma alla fine non vuole tanti compromessi sul versante prestazioni.

L’ultimo arrivato in casa Philips è l’Evnia 27M2N3501PA, un display a dir poco ottimo come vedremo, non solo perché è veloce, ma soprattutto per via di un prezzo a quasi imbattibile per quello che offre. Ma scopriamone insieme tutti i dettagli.

Philips Evnia 27M2N3501PA: la soluzione ideale per i gamer competitivi che vogliono risparmiare

Pensato per i gamer competitivi che cercano un monitor completo e accessibile, Philips Evnia 27M2N3501PA cerca di coniugare al meglio prestazioni e versatilità grazie a una serie di tecnologie all’avanguardia, tra cui il nuovo software Philips Evnia Precision Center, utile per rendere l’esperienza di gioco ancora più completa e coinvolgente.

Il cuore di questo monitor è un pannello Fast IPS da 27” Crystalclear con risoluzione Quad HD, ovvero 2560 x 1440 pixel; si tratta di un ottimo rapporto tra diagonale e risoluzione che, di conseguenza, migliora la densità rispetto a un più comune pannello Full HD. Ma ovviamente non è tutto, anzi il punto forte di questo display da gaming è senza dubbio la frequenza di aggiornamento che di base è 240 hertz, ma allo stesso tempo può essere overcloccata fino a 260 hertz.

Essendo un pannello Fast IPS, non sorprende che il tempo di risposta sia molto contenuto, secondo Philips solo 0,03 millisecondi (con Smart MBR); a completare la dotazione, per rendere il display ancora più reattivo, troviamo poi tecnologie aggiuntive come AdaptiveSync e Low Input Lag, utili per ridurre effetti indesiderati come sfocature o scie.

Il monitor Philips non guarda solo alla rapidità e ai giochi, ma anche a garantire immagini nitide e brillanti, inoltre tecnologie come ShadowBoost, SmartContrast e High Dynamic Range (HDR) ne potenziano ulteriormente la resa visiva, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Le attenzioni di Philips e le funzionalità per questo display però non finiscono qui; il Philips Evnia 27M2N3501PA offre anche una base regolabile SmartErgoBase, senza omettere tecnologie come Flicker-Free e LowBlue Mode che contribuiscono a ridurre l’affaticamento della vista.

In chiusura segnaliamo anche la presenza di due altoparlanti stereo e una scocca realizzata per l’85% in plastica riciclata post-consumo (35% per la base); un cenno anche al nuovo software Evnia Precision Center, che consente di personalizzare facilmente l’esperienza in base alle proprie preferenze con un’interfaccia intuitiva e completa.

Scheda tecnica Philips Evnia 27M2N3501PA

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello Fast IPS (8 bit)

Risoluzione 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz (260 Hz in overclock)

Tempo di risposta GTG 1 ms (Smart MBR 0,03 ms)

Supporto Adaptive Sync

Luminosità di picco 300 cd/m2

Contrasto 1000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 95%, Copertura sRGB 120%, Copertura Adobe RGB 90%

Miglioramento immagine Stark ShadowBoost, SmartContrast e High Dynamic Range (HDR)

Flicker-Free e LowBlue Mode

Porte: Display Port 1.4 (max 260 hertz) 2x HDMI 2.0 (max 144 hertz) Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile SmartErgoBase Pivot +90° altezza sino a 130 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +30° ~ -30°

VESA 100 x 100

2x Altoparlanti 2 watt

Consumo: 35 watt

Disponibilità e prezzo del monitor Philips Evnia 27M2N3501PA

Il Philips Evnia 27M2N3501PA sarà disponibile a partire da metà luglio e presso i maggiori rivenditori (vedi Amazon) a un prezzo di 249 euro, una cifra secondo noi ottima per quello che offre questo monitor. Ricordiamo in coda che, il binomio Quad-HD/240 Hz troverà una una giusta espressione solo se abbinato a una scheda grafica in grado di produrre nei giochi 240 FPS a 1440P, diversamente la GPU farà da collo di bottiglia.