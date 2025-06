Apple Watch Series 9 GPS 45mm scende a 299€ su Amazon, segnando un risparmio di 130€ rispetto al prezzo originale di 429€. Questo smartwatch di ultima generazione di Apple combina il potente chip S9 SiP con il display Retina Always-On da 2000 nits, offrendo prestazioni elevate e visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La versione con cassa in alluminio color mezzanotte e Sport Loop mezzanotte rappresenta un’ottima opportunità per entrare nell’ecosistema Apple Watch con uno sconto del 30%.

Apple Watch Series 9: Chip S9 e display Retina da primato

Apple Watch Series 9 introduce il rivoluzionario chip S9 SiP che garantisce prestazioni superiori e maggiore efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Il display Retina Always-On raggiunge i 2000 nits di luminosità, rendendolo perfettamente leggibile anche nelle giornate più soleggiate, mentre le dimensioni da 45mm offrono un’area di visualizzazione generosa per tutte le informazioni.

Il dispositivo integra sensori avanzati per il monitoraggio della salute, inclusi rilevamento della frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e ECG. La nuova funzionalità Double Tap permette di controllare l’orologio con un semplice gesto delle dita, senza toccare il display. La resistenza all’acqua lo rende adatto per nuoto e attività acquatiche, mentre i 64GB di storage interno garantiscono spazio sufficiente per app, musica e dati.

L’integrazione con Siri è stata potenziata con elaborazione on-device più veloce, mentre la funzione Precision Finding facilita la localizzazione dell’iPhone associato. Il sistema operativo watchOS 10 offre un’interfaccia rinnovata e supporto per aggiornamenti futuri, garantendo longevità al dispositivo.

Offerta Amazon: sconto del 30% sul prezzo di listino

Apple Watch Series 9 GPS 45mm è disponibile su Amazon al prezzo di 299€ invece di 429€, con un risparmio netto di 130€ pari al 30% di sconto. L’offerta riguarda il modello con cassa in alluminio color mezzanotte abbinata al Sport Loop mezzanotte, una combinazione elegante e versatile per ogni occasione.

Il prodotto è venduto e spedito da C&C S.p.A. Apple Premium Partner, garantendo autenticità e assistenza qualificata. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, assicurando tempi di consegna rapidi e affidabili. Al prezzo attuale, questo smartwatch offre un rapporto qualità-prezzo eccellente per chi desidera le ultime tecnologie Apple senza compromessi.

In super offerta anche la versione da 41 mm:



