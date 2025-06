Se ne parlava già da qualche settimana, ma nelle scorse ore il forum HDMI ha finalmente reso note le specifiche tecniche ufficiali dell’interfaccia HDMI 2.2, una netta evoluzione rispetto alla già veloce HDMI 2.1 che, a sua volta, aveva permesso un importante balzo in avanti rispetto all’ormai obsoleto 2.0.

Svelato in realtà lo scorso gennaio in occasione del CES di Las Vegas, HDMI 2.2 punta a ridefinire nuovamente lo standard di connessione audio/video probabilmente più diffuso del momento, non solo sul versante prestazioni, ma anche per flessibilità, compatibilità e latenza.

Inutile quasi sottolineare che domani non ci saranno in vendita dispositivi e cavi certificati HDMI 2.2, si tratta come intuirete di un investimento fatto guardando al futuro che comunque permetterà di gestire al meglio i dispositivi multimediali e le connessioni audio/video di prossima generazione. Ma vediamo insieme di cosa è capace.

HDMI 2.2: prestazioni da primato grazie ai nuovi cavi HDMI Ultra96

Come ampiamente prevedibile (e noto se vogliamo), le specifiche tecniche di base del nuovo standard HDMI 2.2 vanno sostanzialmente a “raddoppiare” quelle del suo predecessore HDMI 2.1. Con HDMI 2.2 la larghezza di banda infatti passa dagli attuali 48 Gbps a ben 96 Gbps, il tutto servendosi dei nuovi cavi Ultra96 HDMI, vitali per il futuro nella trasmissione di flussi video e audio ad altissima risoluzione.

Stando a quanto dichiara il forum HDMI nel comunicato ufficiale, a differenza del recente passato ci sarà una procedura di certificazione molto più rigida per i cavi HDMI 2.2, così come migliorerà l’indicazione delle specifiche e i vari cavi in grado di supportare una larghezza di banda a 96 Gbps, oppure 80 Gbps e 64 Gbps.

Tra le caratteristiche di rilievo di HDMI 2.2 non c’è solo la possibilità di sfruttare cavi da 96 Gbps, ma di conseguenza di gestire molti più dati in tempo reale, quindi maggiori risoluzioni e frequenze di aggiornamento.

Grazie alla nuova tecnologia HDMI Fixed Link, i dispositivi compatibili con HDMI 2.2 saranno in grado di trasmettere contenuti in 16K a 60 hertz, ma non solo: 4K a 480 hertz, 8K a 240 hertz, oppure 12K/10K a 120 hertz. Il protocollo HDMI 2.2 può gestire inoltre formati non compressi full chroma con profondità a 10 e 12 bit.

Un’altra novità introdotta con HDMI 2.2 è il Latency Indication Protocol (o LIP), funzionalità che abbatte le latenze migliorando la sincronizzazione audio-video in quelle configurazioni con più dispositivi come soundbar o ricevitori AV.

Ribadiamo che l’aggiornamento dello standard HDMI da 2.1 a 2.2 rappresenta un salto generazionale notevole, tuttavia al momento si tratta di una tecnologia proiettata più verso il futuro; il forum HDMI dichiara che i primi cavi HDMI Ultra96 potrebbero fare una prima comparsa già entro la fine dell’anno, ma al contrario i dispositivi per il mercato consumer capaci di sfruttare un’interfaccia del genere sono ancora lontani.