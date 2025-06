Dopo settimane di attesa, rinvii e incertezze dovute a problemi tecnici e condizioni non ideali, la missione AX-4 di Axiom Space è finalmente decollata alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), portando con sé non solo un equipaggio internazionale ma anche alcuni simboli del nuovo corso dell’esplorazione spaziale privata; un viaggio breve (due settimane in orbita) ma particolarmente significativo sia per i suoi protagonisti, sia per gli enti che ne hanno reso possibile la realizzazione.

Un equipaggio internazionale per la quarta missione di Axiom Space

Lanciata ufficialmente nella mattinata odierna, 25 giugno 2025, dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, AX-4 rappresenta la quarta missione con equipaggio organizzata da Axiom Space, compagnia americana che sempre più spesso collabora con enti spaziali governativi, tra cui in questo caso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

A bordo della navetta Crew Dragon troviamo quattro astronauti, nello specifico:

Peggy Whitson, astronauta veterana e oggi comandante della missione, rappresenta Axiom Space

Sławosz Uznański, proveniente dalla Polonia e selezionato tramite l’ESA, è uno dei protagonisti europei della missione

Tibor Kapu, astronauta ungherese lanciato però sotto l’egida dell’Agenzia Spaziale nazionale e non tramite l’ESA

Shubhanshu Shukla, in rappresentanza dell’Agenzia Spaziale Indiana ISRO

Una composizione eterogenea che riflette perfettamente il nuovo scenario dello spazio orbitale, non più dominio esclusivo di agenzie pubbliche, ma ecosistema condiviso tra governi, imprese private e collaborazione internazionale.

Durante le due settimane di permanenza in orbita a bordo della ISS l’equipaggio dell’AX-4 porterà avanti circa sessanta esperimenti, coprendo aree che vanno dalla biologia alla fisica dei materiali, passando per la medicina, la robotica e la scienza dei dati in condizioni di microgravità.

Ciò che rende ancora più interessante il programma è che questi studi coinvolgono istituzioni di ben 31 Paesi diversi, tra cui enti governativi, università, startup e aziende; un mix che sottolinea come la ISS stia diventando sempre più un laboratorio globale, al servizio non solo delle grandi potenze spaziali ma anche dei paesi emergenti o con minor accesso ai voli orbitali.

Il lancio della missione AX-4 assume un valore ancora più simbolico se si considera il veicolo utilizzato per raggiungere la ISS, ovvero il razzo Falcon 9 di SpaceX e soprattutto l’ultima Crew Dragon mai prodotta; battezzata Grace, questa navetta rappresenta la chiusura di un ciclo produttivo che ha rivoluzionato il trasporto umano nello spazio, aprendo le porte a missioni private e semi commerciali come quelle di Axiom Space.

Il lancio, inizialmente previsto per l’11 giungo scorso, era stato rinviato a causa di due distinti problemi: un’anomalia tecnica al lanciatore Falcon 9 e, successivamente, una perdita rilevata in un modulo russo della ISS; solo con il superamento di entrambi gli ostacoli si è potuto procedere con la finestra di lancio del 25 giugno.

La missione AX-4 segna un altro passo importante verso la normalizzazione dei voli spaziali privati con equipaggi internazionali e obbiettivi scientifici concreti, per Polonia, Ungheria e India si tratta del primo volo con propri astronauti sulla ISS, un traguardo storico che arriva non tramite le agenzie spaziali classiche, ma grazie a nuovi attori come Axiom Space e SpaceX.