Microsoft continua il suo percorso di trasformazione del brand Xbox in un ecosistema sempre più incentrato sui servizi, piuttosto che sull’hardware, e lo fa attraverso un aggiornamento dell’app Xbox per PC che sulla carta potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione per gli utenti Windows appassionati di gaming.

Come annunciato dall’azienda di Redmond nelle ultime ore, è in fase di test una nuova funzione di aggregazione della libreria giochi all’interno dell’app Xbox per PC, progettata per offrire un’unica vista centralizzata di tutti i titoli installati, inclusi quelli provenienti da store di terze parti, a cominciare da Battle.net.

Novità in test per l’app Xbox: tutti i giochi in una sola libreria

Con questo aggiornamento l’app Xbox per PC sarà in grado di rilevare e mostrare automaticamente anche i giochi installati da piattaforme esterne (a patto che queste siano supportate), consentendo così all’utente di consultare l’intera libreria da un unico punto di accesso.

La funzionalità sarà inizialmente disponibile per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider, ma l’obbiettivo è quello di renderla operativa entro la fine dell’anno sui primi dispositivi portatili da gaming con Windows 11, come ROG Ally e ROG Ally X.

Al momento Microsoft ha confermato il supporto per tre store di terze parti, Battle.net, EA e Riot Games; tuttavia va chiarito che gli ultimi due sono già integrati nell’app Xbox Game Pass, mentre la vera novità è proprio l’arrivo della libreria di Blizzard, ora accessibile nativamente tramite l’app Xbox.

Detto questo, l’azienda non ha nascosto l’intenzione di ampliare il supporto ad altri store molto popolari, i nomi più probabili e attesi sono quelli di Steam, Epic Games Store e GoG, piattaforme che rappresentano la stragrande maggioranza della base installata di giochi su PC.

Se la funzione dovesse estendersi anche a questi store, i giocatori PC avrebbero finalmente a disposizione una libreria unificata e semplificata, simile per certi versi a quella offerta da GoG Galaxy, ma con un’integrazione potenzialmente più fluida visto che l’app Xbox è ormai una componente sempre più integrata in Windows 11.

Questa novità si inserisce in un contesto più ampio in cui Microsoft sta progressivamente spostando il focus da Xbox come console a Xbox come piattaforma e servizio; la spinta al Game Pass (già da tempo disponibile su PC), l’adozione di dispositivi portatili da parte di partner hardware e l’ottimizzazione di Windows 11 per il gioco in mobilità rappresentano tasselli dello stesso disegno strategico.

Non è un caso infatti che l’azienda abbia deciso di non sviluppare una propria console portatile Xbox, preferendo invece rafforzare il supporto software per i device portatili Windows di terze parti, come già visto con la rinnovata barra di gioco di Windows 11 e il recente potenziamento dell’API DirectStorage.

Microsoft, per ora, non ha indicato una data precisa per il rilascio generalizzato della nuova funzione di aggregazione, tuttavia considerando che il debutto è previsto per il periodo natalizio sui dispositivi portatili, è lecito aspettarsi un rollout più ampio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, salvo accelerazioni.

Agli utenti interessati non resta quindi che aspettare ancora qualche mese, ma le premesse per una gestione centralizzata dei giochi su Windows, snella, efficace e ben integrata nel sistema operativo, potrebbero valere l’attesa.