MacBook Air 13″ con chip M4 raggiunge finalmente un prezzo più accessibile su Amazon. Il nuovo portatile di Apple, lanciato ufficialmente a marzo 2025, scende da 1749€ a 1399€, offrendo un risparmio di 350 euro su una delle configurazioni più richieste. Con 24GB di memoria unificata e 512GB di storage SSD, questa versione in colorazione Mezzanotte rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca prestazioni professionali in un design ultraportatile.

Specifiche tecniche e prestazioni del MacBook Air M4

Il cuore pulsante di questo MacBook Air 13″ è il rivoluzionario chip M4, dotato di una CPU a 10-core e una GPU altrettanto potente a 10-core. Questa configurazione garantisce prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, rendendo il dispositivo ideale sia per attività quotidiane che per carichi di lavoro più impegnativi come editing video e sviluppo software.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una risoluzione nativa di 2560 x 1664 pixel, assicurando colori vivaci e dettagli nitidi per ogni tipo di contenuto. La tecnologia Apple Intelligence integrata ottimizza automaticamente le prestazioni del sistema, adattandosi alle esigenze specifiche dell’utente.

La dotazione di 24GB di memoria unificata rappresenta un notevole upgrade rispetto alle configurazioni base, permettendo di gestire simultaneamente applicazioni pesanti senza rallentamenti. Lo storage SSD da 512GB garantisce velocità di lettura e scrittura elevate, riducendo i tempi di avvio e caricamento delle applicazioni.

Tra le caratteristiche distintive troviamo:

Touch ID integrato per accesso sicuro e autenticazione

integrato per accesso sicuro e autenticazione Batteria a lunga durata per utilizzo intensivo durante l’intera giornata

per utilizzo intensivo durante l’intera giornata Design ultraportatile che mantiene la linea elegante della serie Air

che mantiene la linea elegante della serie Air Porte USB-C per ricarica rapida e trasferimento dati ad alta velocità

per ricarica rapida e trasferimento dati ad alta velocità macOS ottimizzato per sfruttare al massimo le potenzialità del chip M4

Dettagli dell’offerta su Amazon

MacBook Air 13″ M4 è disponibile su Amazon con uno sconto di 350 euro, passando dal prezzo di listino di 1749€ a 1399€. Si tratta di una riduzione del 20% che rende più accessibile una delle configurazioni più equilibrate della gamma.

La versione in offerta presenta la colorazione Mezzanotte, una delle opzioni cromatiche più apprezzate del catalogo Apple. L’offerta include la spedizione gratuita standard e la possibilità di pagamento rateale attraverso i servizi Amazon.

Il prodotto è immediatamente disponibile e viene spedito direttamente da Amazon, garantendo i consueti standard di assistenza e reso del marketplace. La configurazione proposta con 24GB di RAM e 512GB di storage si posiziona perfettamente tra le esigenze di utenti professionali e creativi che necessitano di prestazioni elevate senza compromessi sulla portabilità.

