Google e Lenovo alzano l’asticella dei dispositivi mossi da ChromeOS, il nuovo Lenovo Chromebook Plus 14 appena annunciato è il laptop più potente della gamma mai realizzato finora, e non solo per quanto riguarda le specifiche tecniche; a renderlo particolarmente interessante è infatti una suite inedita di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, pensate per semplificare e velocizzare le attività quotidiane di studenti, professionisti e utenti multitasking.

Lo chassis elegante dotato di lettore di impronte digitali ospita anche uno schermo OLED, supporto Dolby Atmos e una batteria da record, come se non bastasse ci sono sfondi personalizzati ispirati alle aurore di Giove sviluppati in collaborazione con la NASA; ma non è tutto, anche tutti gli altri Chromebook Plus in circolazione stanno per ricevere diverse novità mosse dall’intelligenza artificiale.

Lenovo Chromebook Plus 14 è il primo equipaggiato con il chip MediaTek Kompanio Ultra

Sotto la scocca del nuovo Lenovo Chromebook Plus 14 pulsa il processore MediaTek Kompanio Ultra, il chip ARM più potente mai visto su un dispositivo mosso da ChromeOS; la sua NPU dedicata può raggiungere fino a 50 TOPS, garantendo prestazioni IA fluide e reattive anche in scenari complessi o con più app in multitasking.

A questo si abbina una batteria che, secondo quanto dichiarato, può raggiungere fino a 17 ore di autonomia; si tratta ad oggi del miglior risultato mai ottenuto su un Chromebook Plus, con evidenti benefici per chi è spesso fuori casa o lavora in mobilità.

Il display OLED da 14 pollici con risoluzione 2K offre colori vividi e neri profondi, mentre il supporto Dolby Atmos assicura un comparto audio all’altezza anche per la fruizione multimediale.

Oltre all’hardware di nuova generazione, il nuovo Chromebook Plus di Lenovo debutta con due nuove funzioni IA esclusive, disponibili inizialmente solo per questo modello:

raggruppamento intelligente -> analizza schede e documenti aperti e li organizza in gruppi logici in base alle attività, rendendo molto più semplice gestire più progetti contemporaneamente

-> analizza schede e documenti aperti e li organizza in gruppi logici in base alle attività, rendendo molto più semplice gestire più progetti contemporaneamente modifica immagini con intelligenza artificiale -> integrata nell’app Galleria, consente di rimuovere sfondi con un clic, creare adesivi e migliorare le foto direttamente nella propria libreria

Si tratta di strumenti utili e concreti, che mostrano l’approccio pragmatico di ChromeOS all’intelligenza artificiale, non chatbot o esperimenti generici, ma funzionalità pensate per migliorare il lavoro quotidiano.

Come ciliegina sulla torta, Lenovo ha realizzato una serie di sfondi dinamici ispirati a Giove, creati in collaborazione con la NASA; ogni immagine rappresenta le aurore del pianeta durante l’alba, il tramonto, il giorno e la notte, offrendo un tocco visivo unico e spaziale al desktop.

Tante nuove funzioni IA in arrivo per tutti i Chromebook Plus

In parallelo all’annuncio hardware, Google ha confermato anche l’arrivo di nuove funzioni IA su tutta la gamma Chromebook Plus, indipendentemente dal modello:

Seleziona per cercare con Lens -> premendo a lungo sul launcher o all’interno dello strumento dedicato alla cattura degli screenshot, si potrà selezionare qualsiasi elemento sullo schermo e ricevere informazioni, acquisti correlati o azioni rapide, in perfetto stile Cerchia e cerca (i più attenti tra voi ricorderanno che qualcosa di simile era già stato implementato per tutti i dispositivi ChromeOS con la versione 127)

acquisizione testo e immagini -> perfetta per digitalizzare ricette, ricevute o inviti scritti a mano, consente di trasformare automaticamente il testo in digitale e, con un clic, creare eventi in Google Calendar o liste su Documenti

tasto inserimento rapido -> permette di generare immagini IA, inserire emoji o foto direttamente nei documenti e nelle presentazioni, senza interrompere il flusso di lavoro

-> permette di generare immagini IA, inserire emoji o foto direttamente nei documenti e nelle presentazioni, senza interrompere il flusso di lavoro Aiutami a leggere potenziato -> oltre al riassunto, ora lo strumento può anche semplificare linguaggio complesso, rendendo comprensibili anche i testi più tecnici o articolati

Come incentivo ulteriore, con l’acquisto di un Chromebook Plus viene incluso per 12 mesi il piano Google AI Pro che offre 2 TB di spazio cloud, accesso prioritario a Gemini integrato in Gmail, Documenti e altro, e accesso diretto a NotebookLM dalla barra delle applicazioni per la ricerca e la scrittura assistita (in realtà vi abbiamo mostrato come questa ultima opzione sia disponibile anche per i Chromebook classici grazie all’ultimo aggiornamento).

Inoltre, Google annuncia anche nuove app ottimizzate per i Chromebook, tra queste il fotoritocco IA con Luminar (3 mesi gratuiti con l’acquisto) e il gioco Squid Game: Unleashed di Netflix, ottimizzato per tastiera, mouse e schermo grande con elementi di gioco esclusivi.

In definitiva, con il nuovo modello annunciato Lenovo e Google ridefiniscono il concetto stesso di Chromebook, portando per la prima volta un’autentica esperienza IA su dispositivi leggeri e accessibili; la presenza del potente chip MediaTek unita all’approccio del software ChromeOS segna l’inizio di una nuova fase per l’ecosistema, quella in cui la produttività intelligente smette di essere un privilegio solo dei top di gamma.

Il dispositivo è già disponibile per l’acquisto oltreoceano al prezzo di 749 dollari, al momento tuttavia mancano dettagli su costi e disponibilità per l’Italia, ma potremmo saperne di più nel corso delle prossime settimane.