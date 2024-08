L’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo dei Chromebook, ChromeOS 127, era atteso per i primi giorni del mese di agosto, tuttavia Google ha evidentemente deciso di temporeggiare fino all’evento fissato per la metà del mese prima di avviare il rilascio dell’update.

L’ultima versione di ChromeOS ha infatti iniziato ad essere disponibile per i primi dispositivi dal 14 agosto, portando con sé una serie di novità più o meno interessanti, tra queste, come anticipato sulle pagine di Tuttoadroid, è arrivato Cerchia e cerca.

È bene sottolineare che, come spesso accade, durante le nostre prove non siamo riusciti a visualizzare la maggior parte delle novità elencate da Google, ormai siamo tristemente abituati a vedere l’azienda annunciare nuove funzioni per i Chromebook che in realtà diventano realmente disponibili solo tempo dopo.

Ad ogni modo, scopriamo insieme quali novità sono state introdotte dall’ultimo aggiornamento di ChromeOS 127.

ChromeOS 127 porta con sé una serie di piccole modifiche

Come anticipato in apertura, ChromeOS 127 è attualmente in distribuzione su tutti i Chromebook compatibili, al netto di un piccolo ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale; nonostante ciò le novità non mancano in diversi ambiti.

Accessibilità

L’ultimo aggiornamento del sistema operativo dei Chromebook introduce un lettore OCR basato sull’intelligenza artificiale nell’app Galleria, così da rendere i file PDF maggiormente accessibili agli utenti con problemi di vista o cecità. ChromeOS 127 sfrutta modelli di apprendimento automatico per estrarre e organizzare il contenuto dei documenti PDF, rendendoli di conseguenza maggiormente fruibili e comprensibili con i lettori di schermo come ChromeVox.

Sempre lato accessibilità ChromeOS 127 porta “Leggi ad alta voce” nella modalità lettura del browser Chrome, permettendo agli utenti di farsi leggere ad alta voce i contenuti web.

Produttività

Per quel che concerne la produttività, l’ultima versione di ChromeOS introduce alcune novità interessanti, la prima farà piacere a tutti coloro che sono soliti utilizzare cuffie Bluetooth visto che il sistema operativo dei Chromebook riceve il supporto per i pulsanti di controllo delle chiamate sulle cuffie Bluetooth compatibili; ciò si traduce nella possibilità di rispondere, rifiutare o terminare le chiamate e disattivare il microfono direttamente dalle cuffie.

La seconda novità riguarda i file PDF, ChromeOS 127 permette ora all’app Galleria di eliminare o riordinare le pagine all’interno di un PDF utilizzando il mouse o le scorciatoie da tastiera. Inoltre l’ultima versione del sistema introduce miglioramenti visivi per i contenuti scaricabili (DLC) nel pannello di controllo video, sono infatti ora disponibili indicatori di stato per funzionalità come Noise Cancellation, Live Captions, Relighting e Blur, rendendo più semplice la gestione delle videoconferenze.

Altri aggiornamenti

Concludiamo la carrellata delle “novità minori” con le ultime due funzionalità, la prima riguarda l’App di aggiornamento firmware, che ora fornisce istruzioni più chiare per l’aggiornamento delle periferiche che richiedono l’intervento dell’utente durante il processo di aggiornamento. Mentre la seconda riguarda la possibilità per gli studenti di visualizzare e accedere rapidamente ai prossimi compiti in classe con un clic dalla schermata iniziale del loro Chromebook.

Come potete notare non ci sono nostri screenshot per le novità appena elencate, questo perché come anticipato in apertura, nel nostro caso, non risultano ancora disponibili.

Cerchia e cerca e Google Lens si uniscono sui Chromebook

Concludiamo con quella che, seppur non sia stata menzionata nelle note di rilascio ufficiali, è la novità più interessante: Cerchia e cerca si unisce a Google Lens con ChromeOS 127.

Come potete notare dalle immagini in galleria, cliccando con il tasto destro del mouse in una pagina web, nel relativo menù appare ora la voce “Cerca con Google Lens” con l’apposita icona; cliccando sulla nuova voce veniamo accolti da un pop up che ci spiega brevemente il funzionamento della novità (solo la prima volta).

Utilizzando la funzione veniamo accolti da un altro pop up che recita “Seleziona un elemento da cercare con Google Lens”, contornato da un’animazione simile in tutto e per tutto a quella presente sugli smartphone utilizzando Cerchia e cerca; abbiamo quindi la possibilità di selezionare una parte della pagina web di nostro interesse per avviare la ricerca con lo strumento Google Lens. Infine, è anche possibile bloccare l’icona di Lens sulla barra degli strumenti, così da avere un accesso più rapido alla funzionalità.

Per concludere, l’ultima versione del sistema operativo ChromeOS 127 beneficia anche di tutte le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento del browser Chrome 127 in versione desktop. Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.