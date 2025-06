Se negli ultimi giorni avete riscontrato malfunzionamenti o crash improvvisi dell’app YouTube sul vostro smartphone, Android o iOS, sappiate che non siete i soli, numerosi utenti hanno segnalato i problemi in oggetto sul web e la stessa Google ha confermato la loro presenza; un’esperienza di utilizzo tutt’altro che fluida, con errori di riproduzione video, blocchi inaspettati e un comportamento generale anomalo dell’app.

La buona notizia è che Google ha già identificato e risolto il problema, quella meno buona è che, almeno per gli utenti Apple, potrebbe essere necessario un passaggio manuale in più, ovvero al reinstallazione completa dell’app.

Se YouTube va in crash sul vostro iPhone basta reinstallare l’app

Le prime segnalazioni sono comparse nel corso delle ultime ore sul web, dove diversi utenti (in particolare possessori di iPhone e iPad) lamentavano comportamenti anomali dell’app mobile di YouTube; nello specifico si parlava di crash all’avvio, video che non partivano correttamente, blocchi durante la riproduzione e impossibilità a navigare correttamente nell’interfaccia.

La situazione è rimasta per qualche ora senza comunicazioni ufficiali da parte di Google, ma successivamente un intervento sul forum di supporto ha confermato la presenza del bug, rassicurando l’utenza sul fatto che un aggiornamento correttivo fosse in fase di rilascio.

Per quanto riguarda gli utenti Android la soluzione è piuttosto semplice, è sufficiente aggiornare l’app YouTube tramite il Google Play Store, l’ultima versione disponibile infatti include il fix che corregge i crash e ripristina il funzionamento regolare dell’app, senza ulteriori passaggi richiesti.

Discorso diverso invece per gli utenti iOS, per i quali l’aggiornamento automatico potrebbe non essere sufficiente; in questo caso, come specificato nell’ultimo aggiornamento pubblicato da Google sul forum di supporto, è necessario eliminare completamente l’app YouTube dal dispositivo e reinstallarla tramite l’App Store.

Una procedura non certo complicata, ma comunque meno comoda rispetto al classico aggiornamento, e che implica tra le altre cose il reset delle preferenze locali, come la cronologia delle ricerche offline o i download temporanei, che andranno scaricati nuovamente.

È interessante notare come, nonostante le diverse segnalazioni apparse in rete riguardanti il bug, il Team YouTube non abbia pubblicato alcun comunicato ufficiale sui propri canali social, preferendo limitarsi a una risposta nel forum di assistenza; una scelta che può far pensare che, secondo Google, l’impatto reale del bug sia stato relativamente contenuto e non tale da giustificare un annuncio pubblico più ampio.

Tuttavia, gli utenti che hanno continuato a riscontrare problemi anche dopo l’aggiornamento automatico possono stare tranquilli, il peggio è passato e una reinstallazione completa dell’app iOS dovrebbe risolvere definitivamente la situazione.