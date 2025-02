Nelle ultime settimane Warner Bros. ha caricato diversi film completi sul suo canale ufficiale YouTube Warner Bros. Entertainment. Sono tutti visibili gratuitamente, la maggior parte dei quali in lingua originale (in inglese); alcuni sono film datati ma ben valutati dalla critica e dal pubblico, altri dei flop.

I film Warner Bros. visibili gratuitamente su YouTube

La casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense Warner Bros. li ha caricati senza particolari clamori e senza fornire spiegazioni sulle eventuali motivazioni che l’avrebbero portata a rendere disponibili gratuitamente su YouTube una trentina di film, condivisi nel giro di un mese.

Secondo il sito di tecnologia Gizmodo potrebbe essere un esperimento con cui la società, che ha 100 anni di storia e un ricco catalogo di film, avrebbe intenzione di capitalizzare senza sforzo, considerando che Mr. Nice Guy con Jackie Chan, l’unico film doppiato in italiano, ha già superato quota 16 milioni di visualizzazioni.

Motivazioni a parte, oltre a Mr. Nice Guy, sul canale YouTube ufficiale Warner Bros. Entertainment ci sono altri 26 film, raggruppati in una playlist dedicata intitolata Full Movies che ne conta in tutto 31 (quattro non sono visibili su YouTube dall’Italia, probabilmente per una questione di diritti).

La selezione è varia, e comprende per esempio un film classico come Michael Collins, la commedia/musical Sognando Broadway (Waiting for Guffman, il titolo originale), il vincitore della Palma d’Oro al 39° Festival di Cannes The Mission, ma anche qualche flop come Pluto Nash con Eddie Murphy o Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio. La maggior parte di questi film non è disponibile su Max (HBO Max), la piattaforma di streaming di Warner Bros, ma alcuni si possono noleggiare o acquistare tramite canali terzi.

Non è detto che il catalogo sia completo, considerando che Warner Bros. ha continuato a caricare nuovi film sul suo canale ufficiale di YouTube fino all’altro ieri, 4 febbraio, giorno in cui ha aggiunto American Ninja V (Guerriero Americano 5 il titolo italiano). Intanto, qui trovate la playlist completa.