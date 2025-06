Torniamo a occuparci della Xiaomi Smart Band 10, protagonista di un nuovo leak dopo quello di inizio mese, che aveva già spoilerato design, specifiche e alcune indicazioni sul prezzo, e quello di settimana scorsa, grazie a cui abbiamo conosciuto il materiale pubblicitario.

Da qualche ora sappiamo che la prossima versione dell’apprezzatissima smartmand targata Xiaomi è prossima al debutto, già entro fine mese, e avrà un prezzo di listino più alto rispetto al modello di precedente generazione.

Xiaomi Smart Band 10: debutto imminente

Secondo quanto diffuso (e poi rimosso su richiesta specifica di Xiaomi) dal portale YTECHB, l’attesissima Xiaomi Smart Band 10 sarà presentata al pubblico il prossimo 30 giugno e avrà un prezzo di listino pari a 49,99 euro in Europa.

Xiaomi avrebbe quindi optato per un notevole incremento nel prezzo di listino (+25%) rispetto alla precedente Smart Band 9 (protagonista nell’immagine di copertina), proposta in Italia a 39,99 euro. La Smart Band 10 arriverà in (almeno) tre colorazioni: oro rosa (con cinturino rosa), argento (con cinturino bianco sporco) e nero (con cinturino nero).

Specifiche tecniche attese

Per quanto concerne le specifiche tecniche, finora sappiamo che il display crescerà leggermente rispetto a quello presente sulla Smart Band 9, passando da una diagonale di 1,62 pollici (risoluzione 192 x 490 pixel) a una diagonale di 1,72 pollici (212 x 520 pixel).

Pur mantenendo il refresh rate a 60 Hz, il pannello avrà una luminosità di picco pari a 1.500 nit, superiore di 200 nit rispetto a quello del modello precedente. Verranno notevolmente ottimizzate le cornici attorno al display, con l’obiettivo di non far crescere di troppo gli ingombri.

Altre peculiarità già emerse in passato sono i miglioramenti al monitoraggio del sonno e, più in generale, al discorso fitness/salute. Per quanto concerne l’autonomia, si parla di 21 giorni, dato in linea con il modello 2024 (che ospita una batteria da 233 mAh). Il sistema operativo sarà HyperOS.