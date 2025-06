A distanza di circa un mese dall’annuncio ufficiale, ASUS ha definitivamente tolto ai veli al suo nuovo alimentatore di fascia enthusiast ASUS Pro WS, una linea di PSU che come facilmente suggerisce il nome si rivolge al segmento professionale e delle workstation di fascia altissima.

La gamma si compone di tre modelli, rispettivamente da 1.600, 2.200 e 3.000 watt, prodotti pensati per alimentare sistemi desktop con GPU potenti ed energivore come la NVIDIA GeForce RTX 5090 o la più potente NVIDIA RTX PRO 6000, sempre con architettura Blackwell e, cosa più importante, in configurazioni multi-GPU.

ASUS Pro WS: fino a 3.000 watt e 4 GPU, pin placcati in oro e molto altro

Senza nulla togliere ai modelli da 1.600 e 2.200 watt, che comunque abbiamo già visto proporre a diversi competitor, il modello ASUS Pro WS 3000 da 3.000 watt è sicuramente uno degli alimentatori più “spinti” ed elaborati proposti ultimamente sul mercato. Iniziamo dicendo che l’unità proposta da ASUS è un vero mostro di potenza, questo nonostante le misure siano di appena 175 x 150 x 86 mm per un peso di 2,16 Kg.

Il design è quello classico degli alimentatori ATX, mentre notiamo una vera e propria griglia a maglia larga che sovrasta la ventola ad alte prestazioni garantita fino a 80.000 ore; quest’ultima, secondo l’azienda molto silenziosa, andrà a dissipare gli heatsink proprietari ASUS pensati per tenere a bada le temperature delle componenti più critiche.

ASUS Pro WS 3000 ovviamente è un’unità con cablaggio completamente modulare che, tra i tanti connettori messi a disposizione dell’utente, prevede ben quattro connettori PCI-E 12V-2×6 nativi; stando ai dati del produttore, con questo modello è possibile alimentare quattro NVIDIA GeForce RTX 5090 contemporaneamente (o configurazioni multi-GPU della RTX PRO 6000).

I punti di forza di questa PSU però non sono finiti. L’alimentatore Pro WS è certificato ATX 3.1 e PCI-E 5.1, senza omettere l’elevato grado di efficienza garantito dallo standard 80 Plus Platinum (fino al 92% sotto carichi del 50%). Oltre a componentistica di grado industriale, ASUS ha cercato di curare al meglio la linea di alimentazione PCI-E, concentrandosi soprattutto su cavi e connettori che presentano contatti placcati in oro per migliorare sotto il profilo della conduttività elettrica.

Secondo ASUS, questo approccio permette di ridurre la temperature di esercizio del connettore PCI-E 12V-2×6 di ben 10 °C, mentre i cavi (o meglio i fili che compongono il cavo) sono incisi e dovrebbero garantire la massima flessibilità, operando a temperature nettamente più contenute rispetto ai cavi standard.

Rimanendo in tema cavi, anche ASUS utilizza un nuovo connettore bicolore per il PCI-E 12V-2×6 per semplificare e aiutare nella fase d’installazione; chiudono il cerchio una garanzia estesa 10 anni e un ricco bundle che, viste le caratteristiche, prevede anche 4 cavi PCI-E 12V-2×6.

Se invece volete qualche numero crudo sull’ASUS Pro WS 3000, vi diciamo che è una PSU con design a singola linea da +12V, capace di erogare ben 250 ampere; al momento gli unici dati che non ha comunicato l’azienda sono quelli relativi alla rumorosità della ventola, mentre come ogni top di gamma che si rispetti sono presenti tutte le tecnologie e funzionalità di protezione, dalla sovratensione al corto circuito.

ASUS Pro WS 3000: quando arriva e quanto potrebbe costare

ASUS al momento non ha fornito dettagli riguardo prezzo e disponibilità del nuovo Pro WS 3000; visto che ormai è presente sul sito ufficiale, la disponibilità dovrebbe essere comunque imminente, ma inutile pensare che il prezzo sia accessibile a tutti visto l’ambito di utilizzo. Pensate che un ASUS ROG Thor 1600T da 1.600 watt può costare anche 650-700 euro, quindi possiamo ipotizzare che questo modello da ben 3.000 watt costi almeno il doppio.

Scheda tecnica ASUS Pro WS 3000