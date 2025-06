I truffatori approfittano di qualsiasi cosa per provare a raggirare il prossimo, e non si può dire che non siano sempre aggiornati sulle ultime vicende. Questa volta i malintenzionati stanno prendendo di mira le persone spacciandosi per membri di un sedicente “Servizio clienti AGCOM – Piracy Shield“: l’intento è quello di far pagare sanzioni per l’utilizzo di servizi pirata.

I truffatori impersonano l’AGCOM per le multe di Piracy Shield

Come probabilmente saprete, sta tenendo banco in questi mesi la questione Piracy Shield, piattaforma antipirateria lanciata lo scorso anno per contrastare il calcio in streaming illegale e attiva anche per film e serie TV. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di parlare delle prime multe inflitte agli utenti e della collaborazione tra AGCOM e Google, ma quest’oggi ci soffermiamo su qualcosa che riguarda indirettamente la piattaforma.

Nuovo giorno nuova truffa: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sta infatti mettendo in guardia i cittadini da comunicazioni fraudolente recapitate in questi giorni. Alcuni soggetti non identificati si fingono il “Servizio clienti AGCOM – Piracy Shield” e contestano irregolarità relative a “collegamenti a siti internet sotto osservazione in quanto riconducibili alla trasmissione di streaming illegali“.

In queste comunicazioni viene richiesto il pagamento di una sanzione, rimandando a successive comunicazioni la fornitura delle coordinate bancarie. Vengono anche forniti un numero di telefono e un nominativo da contattare. Si tratta di una vera e propria truffa aggravata: l’AGCOM raccomanda di fare attenzione e di non dare seguito a questi messaggi, che puntano a somme di denaro e dati sensibili e che ovviamente non sono stati inviati dal Garante.

L’AGCOM avvisa inoltre di voler tutelare la propria immagine in tutte le sedi competenti rispetto all’uso improprio e illecito del suo nome. Se avete ricevuto una comunicazione simile, cestinatela immediatamente e non fornite dati.