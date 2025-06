È tempo di aggiornamenti anche per gli sportwatch Garmin più “datati”, che stanno ricevendo in queste ore dei nuovi update che, principalmente, risolvono diversi problemi legati ad alcune funzioni. Riguardano le serie Fenix 7 e 7 Pro, Epix e Epix Pro (Gen 2) oltre a Enduro 2 e Tactix 7, aggiornamenti di cui vi riportiamo qui sotto una panoramica.

Novità e correzioni del nuovo aggiornamento

Tutti gli sportwatch di Garmin interessati dai nuovi update, avendo in comune il software, si aggiornano alla versione 22.06, release in distribuzione da poche ore: nella giornata di ieri il roll out aveva interessato il 20% dei dispositivi.

Significa che in alcuni casi potrebbero volerci alcune ore o giorni affinché gli sportwatch rilevino tali aggiornamenti, che introducono tutti (serie Fenix 7 e 7 Pro, Epix e Epix Pro Gen 2 oltre a Enduro 2 e Tactix 7) le seguenti novità e correzioni riportate nel changelog (di cui trovate maggiori dettagli nel forum di Garmin):

Aggiunti i campi dati Ripetizioni e Set time all’attività HIIT.

Corretta l’impostazione del colore del registro delle tracce della mappa dell’attività.

Corretto il problema delle modalità di alimentazione dell’attività che non cambiano le modalità satellite.

Corretto l’arresto anomalo durante la connessione a una GoPro tramite CIQ.

Corretta l’incongruenza del punto di rugiada tra Fahrenheit e Celsius.

Corretto il posizionamento del campo di attività della batteria e dell’autonomia della bicicletta elettrica.

Corretta la visualizzazione dell’HRV che taglia le unità in modalità testo grande.

Corretto il mancato aggiornamento della pagina del volume della musica.

Corretto un possibile arresto anomalo del widget dell’allenatore del sonno.

Corretto un possibile arresto anomalo della pagina informativa sulle connessioni aperte.

Corretta la selezione indietro per iniziare e terminare la caccia sulla mappa delle attività di caccia.

Corretto il timer che non passa a quello in esecuzione quando si attiva il riavvio.

Corretto l’oscuramento del quadrante dell’orologio quando si usano i campi dati della frequenza cardiaca in modalità basso consumo.

Migliorata la schermata di riposo dell’attività di nuoto.

Rimossa l’opzione di modifica dagli allenamenti non modificabili di Garmin Coach.

Come installare gli aggiornamenti

Indipendentemente dallo sportwatch interessato, per aggiornare è sufficiente seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect oppure dall’orologio stesso, aggiornamenti che, come anticipato, Garmin ha iniziato a rilasciare nelle scorse ore e che dovrebbero essere visibili e installabili per tutti nel giro di poche ore o di qualche giorno.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti usando il software Garmin Express per computer.

Nell’immagine di copertina Garmin Epix Pro (Gen 2)