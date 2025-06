Alexa Plus è il nome della nuova versione dell’assistente virtuale di Amazon, potenziata dall’intelligenza artificiale generativa.

Presentata ufficialmente dal colosso dell’e-commerce all’inizio di quest’anno, Alexa Plus pare sia sempre più vicina ad un lancio su larga scala e già da diverse settimane sono tantissimi gli utenti che possono provare di che pasta è fatta e quali sono le potenzialità che è in grado di garantire.

Alexa Plus si avvicina all’esordio sul mercato

Se lo scorso mese Alexa Plus era già disponibile per centinaia di migliaia di persone, a dire di Eric Sveum, portavoce di Amazon, adesso l’assistente virtuale è già stato implementato per oltre un milione di utenti, a conferma del fatto che la fase di test pubblico prosegue a gonfie vele.

A dire di Sveum, questa nuova versione dell’assistente virtuale dell’azienda statunitense verrà distribuita ai clienti dotati di smart speaker e smart display Echo ad un ritmo crescente e nel corso dell’estate verrà resa ancora più ampiamente disponibile.

Pare che la scelta di Amazon di rallentare rispetto a quelli che erano i programmi iniziali il rilascio su larga scala di Alexa Plus sia stata dettata dalla volontà di assicurarsi che l’assistente fosse davvero pronto ed esente da bug, ciò in quanto l’azienda è consapevole che gli utenti faranno grande affidamento su di esso.

Ed ancora sono diverse le funzionalità annunciate da Amazon che richiedono delle ottimizzazioni prima di un lancio globale, come ad esempio la possibilità di ordinare la spesa senza l’uso delle mani, trovare l’idea regalo perfetta, impostare promemoria e routine personalizzate per la propria famiglia, creare musica personalizzata al volo e accedere all’assistente tramite browser.

Secondo Sveum, queste funzionalità mancanti verranno rilasciate nelle prossime settimane o, al massimo, entro pochi mesi.

Una volta che sarà pronta per il lancio sul mercato, Alexa Plus sarà disponibile in abbonamento al costo mensile di 19,99 dollari ma sarà gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Per ulteriori informazioni su Alexa Plus vi rimandiamo all’articolo dedicato alla sua presentazione ufficiale.