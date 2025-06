Spotify torna ad aggiornare la propria piattaforma con una novità tanto creativa quanto apprezzata dagli utenti più attenti alla personalizzazione, dopo un’iniziale fase di test in alcuni mercati la funzione Crea copertina per le playlist è stata appena estesa a 63 nuovi mercati e tradotta in 41 nuove lingue (è disponibile anche da noi), con l’obbiettivo di dare sempre più spazio alla libertà espressiva degli ascoltatori.

Si tratta di un’espansione significativa, che punta a rendere questa funzione più accessibile a livello globale coinvolgendo un numero ancora maggiore di utenti, siano essi in possesso di un account Free o Premium.

Le playlist di Spotify non sono solo da ascoltare, ma anche da guardare

Come sempre, Spotify sottolinea il valore delle playlist non solo come contenitori musicali, ma come strumenti narrativi; non è un caso che nel corso del tempo gli utenti abbiano creato oltre 8 miliardi di playlist, molte delle quali pensate per raccontare emozioni, momenti o semplici atmosfere. Ora, con questa nuova ondata di disponibilità, rendere visivamente unica una playlist è più semplice che mai.

La funzione Crea copertina, integrata direttamente nell’app Spotify per Android e iOS, consente infatti di personalizzare la grafica di ogni playlist con immagini personali, testi stilizzati, colori, effetti visivi e adesivi digitali, offrendo un grado di libertà espressiva davvero notevole, specie se paragonato alle copertine automatiche generate in passato.

Il procedimento è piuttosto immediato, per creare una copertina è infatti sufficiente:

aprire l’app di Spotify e scegliere una playlist (o crearne una nuova)

cliccare il menù a tre puntini e selezionare Crea copertina

a questo punto è possibile caricare una foto originale, modificare stili di testo, colori ed effetti, cambiare colore allo sfondo, usare mascherature o effetti visivi e applicare adesivi

Una volta completata la personalizzazione non resta che salvare e, se lo si desidera, condividere la playlist con amici o follower. Tuttavia è bene specificare che può essere salvata solo una copertina personalizzata per volta, ogni nuova creazione infatti sostituirà la precedente. Chi volesse mantenere più varianti può duplicare la playlist tramite la voce Aggiungi ad altre playlist, e cliccando poi su Nuova playlist.

A corredo dell’aggiornamento Spotify ha anche lanciato un nuovo pacchetto grafico pensato per celebrare l’estate, la collezione composta da 13 adesivi a tema estivo include elementi come bombi, farfalle, arcobaleni e gocce d’acqua, offrendo così un tocco stagionale perfetto per rendere le playlist ancora più vissute e coerenti con il mood del momento.

Si tratta del quarto pacchetto di adesivi ufficiali rilasciato da Spotify, che segue quelli a tema San Valentino, Tyler, The Creator e COWBOY CARTER; gli adesivi estivi sono accessibili a tutti gli utenti dei mercati in cui la funzione Crea copertina è attiva, a prescindere dal tipo di abbonamento.

Questa ulteriore estensione della funzione Crea copertina conferma una tendenza già in atto da tempo su Spotify, mettere l’accento sull’identità dell’utente e sulla capacità di raccontarsi attraverso la musica e le immagini; l’azienda ha già dichiarato che continuerà a innovare in questa direzione, sviluppando nuovi strumenti espressivi e introducendo ulteriori opzioni creative nel corso dei prossimi mesi.