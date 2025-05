Chi ascolta podcast regolarmente sa bene quanto possa essere complicato, a volte, tenere traccia degli episodi più recenti o scoprire nuovi contenuti in linea con i propri gusti; Spotify sembra aver ascoltato le richieste degli utenti più fedeli e ha deciso di correre ai ripari con una serie di importanti novità per la piattaforma mobile, pensate per rendere la scoperta dei podcast più semplice, personale e coinvolgente.

Come spesso accade, queste novità sono anche un assist per i creatori di contenuti, che potranno ora contare su strumenti migliori per raggiungere un pubblico più vasto e interessato; andiamo con ordine e vediamo cosa cambia nella nuova esperienza di ascolto.

Scoprire nuovi podcast direttamente dalla Home

La prima novità riguarda la schermata Home di Spotify, che si arricchisce di una nuova sezione dedicata alla scoperta dei podcast; appena sotto le scorciatoie principali infatti, compariranno suggerimenti personalizzati, inclusi anche podcast video pronti per essere riprodotti o salvati, a seconda delle preferenze dell’utente.

Non si tratta solo di una lista casuale di suggerimenti, alcuni consigli saranno accompagnati da brevi spiegazioni, pensate per chiarire all’ascoltatore perché quel contenuto potrebbe piacergli; in pratica un’esperienza simile a quella di ricevere un consiglio da un amico, che rende più accessibili anche podcast nuovi o fuori dalla zona di comfort.

Il tutto con l’obbiettivo di aiutare l’utente a trovare un equilibrio perfetto tra ciò che già ama e ciò che amerà, grazie a un’interfaccia più immersiva e meno dispersiva.

Spotify introduce un feed dedicato ai podcast

Un altro punto debole per molti utenti era la difficoltà nel recuperare rapidamente gli ultimi episodi dei propri podcast preferiti, in passato era necessario cercare tra sezioni diverse o utilizzare il motore di ricerca, con il rischio di perdersi qualche uscita.

Con il nuovo aggiornamento tutto questo viene semplificato, gli episodi dei podcast seguiti saranno ora raccolti in un unico feed, denominato Podcast che segui; si tratta di uno spazio dedicato (accessibile direttamente dalla Home) che consente di rimanere aggiornati sui nuovi contenuti dei propri creatori preferiti, senza doverli cercare manualmente ogni volta.

Spotify ha chiarito di voler continuare a migliorare questa sezione, con l’intento di trasformarla in un vero e proprio hub per l’intrattenimento, l’ispirazione e la scoperta quotidiana.

Più connessioni tra contenuti e formati

La terza novità è forse quella che meglio incarna la visione di Spotify come piattaforma unica per tutti i tipi di contenuto audio, podcast, musica, audiolibri; nelle prossime settimane arriverà infatti la sezione In questo episodio, pensata per offrire link diretti a contenuti menzionati all’interno del podcast (come brani musicali, playlist, audiolibri, altri podcast e così via).

Un esempio? Se durante l’ascolto il conduttore cita una canzone, sarà possibile trovarla e salvarla con un tap, senza dover interrompere l’ascolto o fare ricerche manuali; lo stesso vale per libri o altri episodi consigliati, in un’esperienza che diventa finalmente più fluida e coerente.

È una funzionalità che piacerà sia agli ascoltatori più curiosi che vogliono esplorare, che ai creatori che lavorano sui più fronti e cercano un modo per connettere i vari contenuti tra loro.

Ultimo, ma non per importanza, arriva un aggiornamento anche per l’esperienza di commento, i thread; basandosi sui feedback degli utenti Spotify introduce risposte in thread e reazioni con emoji, rendendo il dialogo tra pubblico e creatori più dinamico e articolato.

Sarà possibile gestire queste interazioni tramite Spotify for Creators, con opzioni per personalizzare la visibilità dei commenti o escludere singoli programmi o episodi da questa modalità; in questo modo, i creatori mantengono il controllo e gli utenti ottengono un’esperienza di ascolto e interazione più vicina a quella di una community.

Con queste novità Spotify dimostra ancora una volta di voler trasformare l’esperienza di ascolto in un percorso personalizzato, dove la scoperta, la conversazione e l’interazione sono elementi centrali tanto quanto la riproduzione stessa del contenuto.

Gli aggiornamenti sono già in fase di distribuzione globale, ma potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana prima di poterli visualizzare nel proprio account.