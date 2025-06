Dopo anni di test in magazzino e investimenti sempre più significativi in automazione, Amazon si prepara a rivoluzionare anche l’ultimo miglio delle consegne; secondo quanto riportato da The Information, il colosso dell’e-commerce starebbe lavorando a un progetto ambizioso basato su robot umanoidi capaci di consegnare pacchi direttamente alle abitazioni, operando in tandem con i furgoni elettrici di Rivian.

Un’idea che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma che invece sta prendendo forma concreta all’interno di una nuova struttura costruita in California.

Amazon punta a farvi consegnare i pacchi da robot umanoidi

Stando a quanto riferito da una fonte anonima coinvolta nel progetto, Amazon avrebbe quasi completato la realizzazione di un percorso ad ostacoli indoor presso uno dei propri uffici a San Francisco, pensato per simulare le condizioni reali di una consegna; un piccolo centro di addestramento, grande quanto una caffetteria, ma con un obbiettivo molto chiaro: insegnare ai robot a salire e scendere dai furgoni Rivian, camminare fino all’ingresso delle abitazioni e completare una consegna in autonomia.

Il progetto, ancora in fase di test, rientra in una visione più ampia che punta a integrare l’intelligenza artificiale di nuova generazione nei processo logistici di Amazon, e in particolare nell’ambito della cosiddetta AI agentica; non più solo robot rigidi e specializzati, ma sistemi capaci di ascoltare, comprendere e rispondere ai comandi in linguaggio naturale per operare in modo flessibile in contesti sempre più dinamici.

I primi prototipi impegnati nel centro di addestramento non sono del tutto nuovi agli addetti ai lavori, tra i robot coinvolti troviamo infatti Digit di Agility Robotics, partner storico di Amazon già utilizzato in passato per test logistici in ambienti controllati. Si tratta di un robot bipede progettato per trasportare oggetti, salire gradini e muoversi in modo stabile anche su superfici irregolari, un perfetto candidato per gestire il tratto più complicato della catena di distribuzione, quello tra il veicolo e la porta di casa.

Ma non è l’unico, Amazon avrebbe anche iniziato a testare robot umanoidi realizzati dalla cinese Unitree, tra cui un modello dal costo dichiarato di 16.000 dollari, ulteriore segnale della volontà di sperimentare soluzioni diverse per trovare quella più efficiente, stabile e soprattutto sostenibile su larga scala.

Non è certo una sorpresa che Amazon stia spingendo con forza verso l’automazione completa delle consegne, l’acquisizione della startup di robotaxi Zoox nel 2020 aveva già fatto intuire le ambizioni del gruppo nel voler controllare l’intera filiera logistica, dalla gestione degli ordini in magazzino fino all’ultimo metro del percorso verso il cliente finale.

Oggi, con centinaia di migliaia di dipendenti coinvolti nelle consegne tradizionali e un’infrastruttura capillare in continua espansione, il passaggio ai robot umanoidi rappresenterebbe un cambiamento epocale non solo in termini di efficienza, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei costi operativi.

Al momento non esistono tempistiche ufficiali sulla disponibilità di questi sistemi nel mondo reale, visto che come detto l’intera iniziativa è ancora in una fase iniziale di test, per di più circoscritta a una struttura interna e senza alcuna applicazione su larga scala; tuttavia, i segnali sono chiari, Amazon vuole portare la robotica intelligente fuori dai magazzini e dentro le città.

Resta da capire quando questi robot saranno in grado di affrontare le mille variabili del mondo reale, dalle scale strette alle intemperie, passando per cani da guardia e campanelli rotti; ma come sempre, sarà solo questione di tempo.