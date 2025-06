Dopo essere stato svelato lo scorso anno come progetto ambizioso, sostenuto inizialmente da una campagna di crowdfunding, Ultrahuman Home è finalmente disponibile per l’acquisto. Si tratta di un sistema di domotica avanzata, pensato per chi vuole portare a un nuovo livello di controllo del proprio benessere domestico, monitorando in modo continuo una serie di parametri ambientali spesso trascurati, ma fondamentali per la salute e il riposo.

Cos’è Ultrahuman Home e cosa misura

Per chi non conoscesse il marchio, Ultrahuman è un’azienda già nota nel settore del benessere e della longevità, in particolare per dispositivi come smart ring e sensori metabolici; con Ultrahuman Home la società estende la sua visione della smart home, proponendo un dispositivo che rappresenta l’equivalente ambientale di uno smartwatch per la salute.

Ultrahuman Home infatti non si limita a monitorare parametri corporei come fanno gli indossabili, ma si concentra sull’ambiente circostante; nello specifico il dispositivo rileva:

rumore ambientale , utile per valutare la qualità del sonno e identificare eventuali disturbi notturni

, utile per valutare la qualità del sonno e identificare eventuali disturbi notturni temperatura e umidità relativa , fondamentali per il comfort e la salute respiratoria

, fondamentali per il comfort e la salute respiratoria qualità dell’aria , compresi CO₂, monossido di carbonio, COV, formaldeide, particolato PM1.0/2.5/10

, compresi CO₂, monossido di carbonio, COV, formaldeide, particolato PM1.0/2.5/10 presenza di fumo e particelle inquinanti

e particelle inquinanti esposizione alla luce, con sensori per luce solare, artificiale e luce blu, pensati per aiutare l’utente a mantenere un ritmo circadiano equilibrato

Tutti questi dati, raccolti in tempo reale, possono essere visualizzati e incrociati con le metriche corporee nel caso l’utente utilizzi anche uno smart ring o uno smartwatch compatibile di Ultrahuman, creando così un’ecosistema per il benessere a 360 gradi.

Il dispositivo misura 12 cm x 12 cm con uno spessore di 4,7 cm, e ha un design essenziale che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico; l’approccio estetico segue una logica minimalista, come ci si aspetta da un prodotto pensato per fondersi con l’arredamento moderno senza attirare troppo l’attenzione.

Ultrahuman Home è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 549 dollari, con la possibilità di acquistare anche due piani assicurativi opzionali (UltrahumanX Coverage 1 anno a 36 dollari include copertura per danni accidentali e assistenza prioritaria, Coverage 2 anni a 54 dollari oltre alla protezione ambientale, offre anche accesso anticipato alle funzionalità beta del software).

In un periodo in cui salute, sonno e qualità dell’aria sono sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto tra chi lavora da casa o vive in ambienti urbani, Ultrahuman Home si propone come un vero e proprio alleato quotidiano, in grado di aiutare a identificare e correggere le criticità ambientali che spesso sfuggono alla percezione diretta.

Considerando poi la possibilità di integrare i dati ambientali con quelli fisiologici, il dispositivo rappresenta uno strumento avanzato per chi vuole ottimizzare il proprio stile di vita, prevenire problemi e migliorare la qualità della propria routine.