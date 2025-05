TP-Link rilancia la sfida nel settore della smart home con un nuovo prodotto che unisce accessibilità, sicurezza certificata e ampia compatibilità con gli ecosistemi smart più diffusi; si chiama Tapo DL100, ed è l’ultima aggiunta al già noto portafoglio di dispositivi intelligenti della linea Tapo. L’obbiettivo dell’azienda è quello di offrire un dispositivo completo, moderno e sicuro anche a chi ha un badget contenuto.

Tapo DL100 è la nuova serratura smart economica di TP-Link

Uno degli aspetti più interessanti della nuova serratura intelligente Tapo DL100 è la totale assenza di paywall o abbonamenti per sbloccare le funzionalità principali, tutto è disponibile fin da subito, incluso l’accesso remoto via Wi-Fi e la gestione multi utente; un elemento tutt’altro che scontato nel panorama dei dispositivi smart, dove spesso funzioni essenziali vengono nascoste dietro a un piano premium.

Gli utenti possono scegliere tra diversi metodi di sblocco, in base alle proprie abitudini o necessità del momento: app Tapo, Bluetooth, Wi-Fi, tastierino numerico, chiave fisica o comando vocale tramite Amazon Alexa, Google Assistant o Samsung SmartThings. Un ventaglio completo che strizza l’occhio sia all’utente esperto che a quello occasionale, con un’attenzione particolare anche agli ospiti grazie alla possibilità di generare codici temporanei o programmati da condividere all’occorrenza.

Non si tratta solo di comodità, ma anche di sicurezza vera e verificata, Tapo DL100 è infatti certificata BHMA Grade 3, uno standard che assicura un livello elevato di protezione per gli ambienti domestici; inoltre il dispositivo è dotato di notifiche in tempo reale e di un registro delle attività, così da sapere sempre chi ha avuto accesso e quando, con una tracciabilità utile sia per la gestione familiare che in contesti più estesi, come affitti brevi o case vacanza.

Previous Next Fullscreen

Il blocco automatico dopo l’accesso, attivabile tramite l’app, è un’altra funzione utile per chi tende a dimenticare la porta aperta quando esce. Il tutto è racchiuso in un design compatto, elegante e resistente, con certificazione IP54 per affrontare senza problemi le intemperie.

TP-Link ha anche pensato alla gestione energetica, la batteria integrata garantisce fino a 7 mesi di autonomia, che diventano 10 mesi in modalità Bluetooth, rendendo Tapo DL100 ideale anche per porte di accesso secondarie o locali utilizzati occasionalmente; in caso di imprevisti poi, come una batteria completamente scarica, è possibile sbloccare la porta tramite una porta USB-C di emergenza, anche senza l’uso della chiave fisica.

Un dettaglio importante che dimostra ancora una volta la volontà di offrire una soluzione completa, affidabile e semplice da usare, senza dimenticare gli scenari più critici.

La nuova Tapo DL100 è già disponibile oltreoceano al prezzo di 59,99 dollari, per quanto non ci siano tempistiche precise per il nostro Paese, la nuova serratura smart del brand è già presente su Amazon Italia; a breve dunque potremmo conoscere prezzo e disponibilità per gli utenti nostrani del nuovo dispositivo.